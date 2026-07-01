قاعدة أصولية.. خالد الجندي: اجتناب النواهي مُقدم على فعل الأوامر

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الشريعة الإسلامية تقوم على أوامر ونواهٍ، موضحًا أن الأقرب إلى الله هو اجتناب النواهي قبل الإقبال على فعل الأوامر.

خالد الجندي: ترك الحرام مُقدَّم عند الله على فعل الطاعات

وأوضح الشيخ خالد الجندي خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن ترك الحرام مُقدَّم عند الله على فعل الطاعات، مشيرًا إلى أن الأولوية تكون بوقف المعصية قبل استكمال الفرائض.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن من يقع في الحرام ويترك فريضة، فإن الأولى توجيهه لترك الحرام فورًا، مستشهدًا بمثال شارب الخمر وتارك الصيام، مؤكدًا أن التوقف عن المعصية العاجلة أولى، ثم يأتي بعد ذلك إصلاح باقي جوانب العبادة.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن الأمر يشبه حالة إنسان ينزف، حيث يكون التصرف العقلاني هو وقف النزيف أولًا قبل علاج باقي الإصابات، موضحًا أن وقف الحرام هو البداية الصحيحة لأي إصلاح.

وتابع الشيخ خالد الجندي أن هذه القاعدة تُعبّر عنها قاعدة أصولية مستقرة، وهي أن «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»، مؤكدًا أنها من القواعد التي لا خلاف عليها.

واستشهد الشيخ خالد الجندي بقوله تعالى: ﴿وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾، موضحًا أن الفسق هو فعل ما نهى الله عنه، بينما العصيان هو ترك ما أمر الله به من عبادات.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن الفاسق هو من يرتكب ما نهى الله عنه، أما العاصي فهو من يترك ما أمر الله به، مشددًا على أهمية فهم هذا التفريق في ترتيب أولويات الدعوة والإصلاح.