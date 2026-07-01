مدير الحماية المدنية الأسبق: شهداؤنا أنقذوا 7 أسر.. ورجال الإطفاء يواجهون الخطر بروح الفريق

أكد اللواء ممدوح عبد القادر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، أن رجال الحماية المدنية يعملون دائمًا بروح الفريق الواحد، ويواجهون المخاطر كقوة متماسكة هدفها الأول حماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.

وقال عبد القادر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن قوات الحماية المدنية، فور تلقي أي بلاغ، تضع سلامة المواطنين على رأس أولوياتها، حيث يتم تقسيم فرق العمل إلى مجموعات متخصصة لتنفيذ مهام الإنقاذ والإطفاء وفق خطة محكمة، مع التركيز على إنقاذ أي مواطن داخل موقع الحادث بأسرع وقت ممكن.

رجال الحماية المدنية

وأضاف أن رجال الحماية المدنية الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم الوطني تمكنوا، قبل استشهادهم، من إنقاذ سبع أسر، مؤكدًا أن هذه التضحيات تعكس حجم الإخلاص والشجاعة التي يتحلى بها رجال الحماية المدنية في مواجهة الأخطار وإنقاذ الأرواح.