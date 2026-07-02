غير الرمان.. 3 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة بنسبة عالية

يعرف الرمان بغناه بمضادات الأكسدة، وهي جزيئات تُساعد على مكافحة الالتهابات ومنع تلف الخلايا، كما أنها تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي، وهو مضاد أكسدة آخر.

3 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة غير الرمان

- الخرشوف

يعتبر الخرشوف من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة ، حيث يحتوي على 12.6 ملليغرام من فيتامين سي لكل كوب بالإضافة إلى المركبات الفينولية مثل السينارين وحمض الكلوروجينيك.

كما أنها توفر كمية جيدة من البروتين مقارنة بالخضراوات الأخرى، حيث تبلغ 3.5 جرام لكل حصة

- الفراولة

الفراولة هي نوع آخر من التوت الغني بمضادات الأكسدة، بما في ذلك الأنثوسيانين (الذي يمنحها لونها الأحمر) وحمض الإيلاجيك.

علاوة على ذلك، فإن الفراولة غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن مثل المنغنيز والفولات.

- الشوكولاتة الداكنة

تحتوي حبوب الكاكاو في الشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافونول مثل الكاتشين والإبيكاتشين والبروسيانيدين، قد تكون هذه المركبات مسؤولة عن فوائد الشوكولاتة الداكنة لصحة القلب

المصدر health