الاحتلال يقتحم بلدة الخضر ومستوطنون يصعدون اعتداءاتهم غرب وشمال رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الأربعاء/، بلدة الخضر جنوب محافظة بيت لحم، في وقت واصل فيه مستوطنون اعتداءاتهم على الأراضي والممتلكات الفلسطينية في محافظتي رام الله والبيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة الخضر وتمركزت في منطقة "البوابة"، وسيرت دوريات راجلة وسط استفزازات للسكان، دون أن تُسجل عمليات دهم للمنازل أو اعتقالات.

وفي سياق متصل، جرف مستوطنون أراضي في قرية كفر نعمة غرب رام الله، بينما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية في عدة مناطق بمحيط مدينتي رام الله والبيرة، في وقت استولى فيه عشرات المستوطنين على منزل في بلدة عطارة شمال رام الله.