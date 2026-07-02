توقعات مفاجئة من سفيري كندا وأستراليا في مصر لنهائي كأس العالم

كشف سفيرا أستراليا وكندا لدى مصر عن توقعاتهما لمسار بطولة كأس العالم، مؤكدين أن منتخبي فرنسا والأرجنتين يملكان الحظوظ الأكبر للوصول إلى المباراة النهائية، مع الإشارة إلى إمكانية حدوث مفاجآت في البطولة، خاصة من المنتخب المغربي.

السفير الأسترالي: فرنسا والأرجنتين الأقرب للنهائي

قال الدكتور أكسل وابنهورست، سفير أستراليا لدى مصر، خلال برنامج يحدث في مصر، إن المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني يقدمان مستويات مميزة في البطولة، موضحًا أن فرنسا حققت انتصارات كبيرة، بينما تمتلك الأرجنتين تاريخًا قويًا إلى جانب وجود ليونيل ميسي، وهو ما يجعلهما الأقرب لخوض النهائي.

المغرب مرشح لصناعة المفاجأة

وأضاف السفير الأسترالي أن المنتخب المغربي قادر على تحقيق مفاجأة جديدة في البطولة، مشيرًا إلى أن ما قدمه في البطولات الأخيرة يؤكد امتلاكه الإمكانات التي تؤهله لمواصلة المنافسة.

السفير الكندي: فرنسا والبرازيل في النهائي

من جانبه، توقع السفير الكندي لدى مصر أن يجمع النهائي بين فرنسا والبرازيل، مؤكدًا أن الأداء الذي قدمه المنتخب الفرنسي يجعله من أبرز المرشحين لحصد اللقب.

مباراة مصر وأستراليا تحظى باهتمام داخل السفارة

وأكد السفير الأسترالي أن السفارة ستنظم تجمعًا لمتابعة مباراة مصر وأستراليا، بحضور عدد من الدبلوماسيين والعاملين بالسفارة، مشيرًا إلى أن الأجواء ستكون مليئة بالحماس رغم اختلاف الانتماءات الكروية.

دبلوماسية في التشجيع

وأشار إلى أن أي نتيجة للمباراة ستكون محل ترحيب، مؤكدًا أن الجميع سيحتفل بالفريق الفائز، في تعبير يعكس الروح الرياضية التي تجمع بين البلدين.