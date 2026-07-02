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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر اليورو فوق 56 جنيهًا.. والدولار يواصل التراجع في البنوك المصرية

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
ولاء عبد الكريم


شهدت أسعار العملات الأجنبية في مصر تراجعًا خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار واستمرار موجة الهبوط التي سجلها على مدار الأسبوعين الماضيين، وسط متابعة الأسواق لتحركات العملات الرئيسية أمام الجنيه المصري.
 

الدولار الأمريكي
 

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، 49.08 جنيه للشراء و49.18 جنيه للبيع، مواصلًا تراجعه خلال الفترة الأخيرة.
 

كما بلغ سعر الدولار الأسترالي 33.78 جنيه للشراء و34.02 جنيه للبيع، فيما سجل الدولار الكندي 34.47 جنيه للشراء و34.65 جنيه للبيع.
 

العملات الأوروبية
 

وحافظت العملات الأوروبية على مستوياتها المرتفعة أمام الجنيه المصري، حيث سجل اليورو 55.76 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع، بينما بلغ الجنيه الإسترليني 64.88 جنيه للشراء و65.11 جنيه للبيع.
وسجل الفرنك السويسري 60.45 جنيه للشراء و60.88 جنيه للبيع، فيما بلغ الكرون الدنماركي 7.46 جنيه للشراء و7.51 جنيه للبيع، وسجلت الكرونا السويدية 5.05 جنيه للشراء و5.07 جنيه للبيع، بينما وصل الكرون النرويجي إلى 4.92 جنيه للشراء و4.96 جنيه للبيع.
 

العملات الآسيوية
 

وعلى مستوى العملات الآسيوية، سجل اليوان الصيني 7.22 جنيه للشراء و7.25 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر 100 ين ياباني نحو 30.14 جنيه للشراء و30.30 جنيه للبيع.
وتواصل أسعار العملات الأجنبية تحركاتها في السوق المصرفية المصرية وفقًا لمتغيرات الأسواق العالمية، وسط ترقب المستثمرين والمتعاملين لاتجاهات الدولار والعملات الرئيسية خلال الفترة المقبلة.

العملات الأجنبية الدولار اليورو

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