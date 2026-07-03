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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع سعر البيض وانخفاض الأرز والزيت اليوم الجمعة 3 يوليو 2026

سعر البيض اليوم
سعر البيض اليوم
رانيا أيمن

تباينت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية، اليوم الجمعة 3 يوليو 2026،حيث سجلت غالبية السلع انخفاضات ملحوظة، على رأسها المكرونة المعبأة والزيوت والعدس، في مقابل ارتفاع أسعار عدد محدود من المنتجات، أبرزها البيض والسكر والدقيق، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار.

وفيما يلي أسعار أبرز السلع الغذائية في الأسواق اليوم:

أسعار البيض اليوم

سجلت كرتونة البيض الأبيض 102.61 جنيه، بارتفاع قدره 3.44 جنيه.

بلغ سعر البيضة البيضاء 4.32 جنيه، بزيادة 0.40 جنيه.

وصل سعر البيضة الحمراء إلى 4.42 جنيه، بارتفاع 0.37 جنيه.

سعر البيض اليوم

سجلت كرتونة البيض البلدي 119.29 جنيه، بانخفاض 1.17 جنيه.

بلغ سعر البيضة البلدي 4.94 جنيه، بزيادة 0.28 جنيه.

السلع التي تراجعت أسعارها اليوم

سجل الأرز المعبأ 34.71 جنيه للكيلو، بانخفاض 0.63 جنيه.

بلغ سعر الفول المعبأ 61.59 جنيه للكيلو، بتراجع 0.35 جنيه.

وصل سعر زيت عباد الشمس إلى 99.22 جنيه للتر، بانخفاض 3.84 جنيه.

كما سجل نوع آخر من زيت عباد الشمس 98.40 جنيه للتر، متراجعًا 4.66 جنيه.

بلغ سعر المكرونة المعبأة وزن 400 جرام 22.72 جنيه، بانخفاض 5.45 جنيه، وهو أكبر تراجع بين السلع اليوم.

أسعار البقوليات

وسجلت المكرونة المعبأة وزن كيلو 28.10 جنيه، بانخفاض 0.07 جنيه.

بلغ سعر العدس الصحيح المعبأ 68.83 جنيه للكيلو، متراجعًا 0.34 جنيه.

كما سجل العدس الصحيح 63.95 جنيه للكيلو، بانخفاض 5.22 جنيه.

وصل سعر عدس أصفر معبأ إلى 67.97 جنيه للكيلو، بانخفاض 1.13 جنيه.

سجل زيت الذرة 119.66 جنيه للتر، بانخفاض 2.07 جنيه.

بلغ سعر شاي ليبتون 40 جرام 12.84 جنيه للعبوة، بانخفاض 0.03 جنيه.

السلع التي ارتفعت أسعارها اليوم

سجل الدقيق المعبأ 26.61 جنيه للكيلو، بزيادة 1.02 جنيه.

بلغ سعر السكر المعبأ 35.68 جنيه للكيلو، بارتفاع 1.20 جنيه.

وصل سعر المكرونة السائبة إلى 26.13 جنيه للكيلو، بزيادة 0.55 جنيه.

سجل الفول المجروش المعبأ 61.86 جنيه للكيلو، بارتفاع 1.04 جنيه.

بلغ سعر شاي العروسة 40 جرام 10.98 جنيه للعبوة، بزيادة 0.16 جنيه.

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