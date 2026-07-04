أقل سعر دولار في البنوك مقابل الجنيه اليوم السبت 4-7-2026

استقر أقل سعر دولار مقابل الجنيه لليوم الثالث على التوالي داخل السوق الرسمية وذلك مع أول تعاملات في السوق الرسمية صباح اليوم السبت 4-7-2026.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

وسجل آخر تحديث لـ أقل سعر دولار 49 جنيها للشراء و 49.1 جنيها للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، فيصل الإسلامي، التجاري الدولي CIB، أبزظبي التجاري" .

سعر الدولار ثابت

وأظهرت تداولات متوسط سعر الدولار استقرارًا في مواجهة الجنيه داخل البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل لها منذ الأربعاء الماضي.

أجازة البنوك

وعطل البنك المركزي العمل في البنوك المصرية منذ مساء الأربعاء الماضي ولمدة 3 أيام متصلة تنتهي مساء اليوم السبت؛ بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو 2013 و يومي الراحة الأسبوعية المحددة كل جمعة وسبت أسبوعيًا.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 49.07 جنيها للشراء و 49.19 جنيها للبيع.

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار 49 جنيها للشراء و 49.1 جنيها للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، فيصل الإسلامي، التجاري الدولي CIB، أبزظبي التجاري" .

وصل ثاني أقل سعر دولار 49.05 جنيها للشراء و 49.15 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي،الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي،البركة، مصرف أبوظبي الإسلامي".

الدولار في أغلب البنوك

وبلغ متوسط سعر الدولار في أغلب في البنوك 49.08 جنيها للشراء و 49.18 جنيها للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد،HSBC، قناة السويس، ميد بنك، المصري الخليجي، مصر، الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية، الأهلي المصري".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 49.1 جنيها للشراء و 49.2 جنيها للبيع في بنكي سايب و المصري لتنمية الصادرات".

أعلي سعر

وبلغ أعلي سعر دولار 49.25 جنيها للشراء و 49.35 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 49.18 جنيها للشراء و 49.28 جنيها للبيع في بنك نكست.

لا صحة لطرح عملات ورقية جديدة

نفي البنك المركزي المصري صحة إصدار عملات ورقية جديدة من فئات 25 و50 قرشًا والجنيه الورقي.

وأكد البنك المركزي في بيان له قبل قليل، أنه لا يتم حاليًا طباعة أي إصدارات جديدة من هذه الفئات من العملات الورقية.

جاء البيان ردًا على ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، بشأن إصدار عملات ورقية جديدة من فئات 25 و50 قرشًا والجنيه الورقي.

وأوضح البنك المركزي أن العملات الورقية المتداولة حاليًا من هذه الفئات هي من الإصدارات السابقة، وتتمتع بقوة الإبراء القانونية، وتستمر في التداول بالسوق المصرية إلى حين انتهاء عمرها الافتراضي ودورتها النقدية.

كما أكد البنك المركزي المصري أن جميع التقارير المتعلقة بالنقد المُصدر من الفئات المذكورة أعلاه تتضمن إجمالي الإصدارات الورقية التي طُرحت منذ بدء إصدارها، والتي لا تزال متداولة حتى الآن جنبًا إلى جنب مع العملات المعدنية.

وأوضح البنك أن أي إصدارات جديدة من فئات 25 و50 و100 قرش خلال الأعوام الماضية كانت عملات معدنية فقط.

وأهاب البنك المركزي المصري بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة، وضرورة تحري الدقة قبل تداولها.