وزير الخارجية يؤكد أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى في قطاع غزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قطاع غزة، وتهيئة الظروف للانتقال الى المراحل التالية وصولا إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار .

وشدد وزير الخارجية على أهمية تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من الاطلاع بمسؤولياتها في كل من قطاع غزه والضفه الغربية، وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الدكتور محمد مصطفى رئيس وزراء دولة فلسطين، وذلك وفقا لما أذاعته فضائية إكسترا نيوز.

وتناول اتصال الدكتور بدر عبد العاطي مع رئيس وزراء دولة فلسطين، التحضيرات الجارية لمؤتمر الدول المانحة المقرر عقده في بروكسل خلال شهر يوليو الجاري.

وأشار وزير الخارجية إلى دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية وأهمية حشد الدعم المالي الدولي للسلطة الوطنية الفلسطينية بما يمكنها من الوفاء بمسؤولياتها وتقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني.