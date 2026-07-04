مصرع أب ونجله في انقلاب عربة كارو بسوهاج

في مشهد مؤلم خيمت حالة من الحزن بين أهالي قرية حاجر مشطا التابعة لمجلس قروي الصفيحة بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، انتهت رحلة رجل ونجله نهاية مأساوية، بعدما انقلبت بهما عربة كارو داخل ترعة مبطنة، ليسقطا في المياه ويلفظا أنفاسهما الأخيرة غرقًا، وسط محاولات لإنقاذهما لم تُكلل بالنجاح.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول جثماني شخصين إلى مستشفى طهطا العام، عقب تعرضهما لحادث غرق نتيجة انقلاب عربة كارو داخل إحدى الترع المبطنة بقرية حاجر مشطا.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع كلا من:" عطية ع م، 74 عامًا، ونجله محمد عطية ع م، 52 عامًا، ويقيمان بالقرية نفسها"، وكشفت المعلومات الأولية أن الضحيتين كانا يستقلان عربة كارو قبل أن تنقلب بهما داخل الترعة لسبب جارٍ تحديده، ليسقطا في المياه، حيث غرقا في الحال قبل أن يتمكن الأهالي من إنقاذهما.

وفور ورود البلاغ، دفعت هيئة الإسعاف بسياراتها إلى موقع الحادث، بينما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الجثمانين، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، وبيان أسبابه، كما صرحت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لاستخراج تصاريح الدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية والتقارير الطبية اللازمة.