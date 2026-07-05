أفضل 3 مشروبات صباحية للحفاظ على مستويات سكر الدم

إن ما تشربه في الصباح لا يؤثر فقط على مستوى طاقتك، بل إن بعض المشروبات قد تساعد في الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم طوال اليوم، خاصةً عند تناولها مع وجبة فطور متوازنة.

أفضل مشروبات يمكن تناولها في الصباح

- الماء

الماء من أهم المشروبات الصباحية، فبما أن الجسم يبقى لعدة ساعات دون سوائل أثناء النوم، فإن شرب الماء في الصباح يساعد على تعويض السوائل المفقودة والحفاظ على ترطيب الجسم.

- الشاي الأخضر

تشير بعض الأبحاث إلى أن شرب الشاي الأخضر بانتظام قد يدعم مستويات السكر الصحية في الدم مع مرور الوقت.

يحتوي الشاي الأخضر أيضاً على كمية معتدلة من الكافيين، مما يمكن أن يوفر دفعة من الطاقة في وقت مبكر من اليوم دون إضافة السكر الموجود في العديد من أنواع القهوة ومشروبات الطاقة.

اختر الأنواع غير المحلاة لتجنب السكريات المضافة التي يمكن أن تتعارض مع أهدافك المتعلقة بمستوى السكر في الدم.

- القهوة

ربطت الأبحاث بين تناول القهوة بانتظام وانخفاض خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة ومركبات نباتية أخرى قد تدعم صحة التمثيل الغذائي.

القهوة أيضاً مصدر للكافيين، الذي يمكن أن يساعد في دعم اليقظة الصباحية.

للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، تجنب الشراب السكري، ومبيضات القهوة المحلاة، والكريمة المخفوقة، بدلاً من ذلك، استمتع بالقهوة سادة أو مع قليل من الحليب أو بديل حليب غير محلى.

المصدر health