مجدي مرشد : افتتاح الأوكتاجون يجسد رؤية الدولة في بناء مؤسسات تمتلك أعلى درجات الكفاءة

أشاد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب بافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة “الأوكتاجون” بالعاصمة الجديدة بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدًا أن هذا الصرح الوطني يعكس حجم التطور الذي شهدته القوات المسلحة المصرية خلال السنوات الأخيرة، ويجسد رؤية الدولة في بناء مؤسسات حديثة تمتلك أعلى درجات الكفاءة والجاهزية، بما يعزز قدرة مصر على حماية أمنها القومي وصون مقدراتها.

وقال مرشد - في تصريح اليوم - إن افتتاح “الأوكتاجون” يحمل رسائل استراتيجية بالغة الأهمية، في مقدمتها أن الدولة المصرية ماضية في تطوير قدراتها الدفاعية وفق أحدث النظم العالمية، وأن بناء القوة الشاملة أصبح ركيزة أساسية لحماية مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن امتلاك بنية قيادة وسيطرة متطورة يعزز سرعة اتخاذ القرار والتعامل مع مختلف التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية.

التخطيط العلمي والتكنولوجيا الحديثة

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن الرسائل التي تضمنها الافتتاح تؤكد أيضًا أن الأمن القومي المصري يرتكز على التخطيط العلمي والتكنولوجيا الحديثة والتكامل بين مختلف أفرع القوات المسلحة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الدولة، ويبعث برسالة طمأنة للشعب المصري ورسالة ردع لكل من يفكر في المساس بأمن الوطن أو مصالحه.

وأكد مرشد أن ما تشهده مصر من تطوير غير مسبوق في بنيتها العسكرية يسير بالتوازي مع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية بأن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، وأن الحفاظ على مقدرات الدولة يتطلب امتلاك قوة رشيدة قادرة على حماية الإنجازات الوطنية وتأمين مستقبل الأجيال القادمة