جامعة دمنهور تطلق قافلة لمحو الأمية بـ«إيتاي البارود»

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة قافلة مجتمعية لمحو الأمية بمركز إيتاي البارود، في إطار جهود جامعة دمنهور المستمرة لدعم المبادرات القومية وبناء الإنسان المصري، وانطلاقاً من خطة الأنشطة الصيفية المجتمعية برعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تأتي القافلة في إطار دعم الجامعة للمشروع القومي لمحو الأمية، وبالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، والوحدة المحلية لمركز إيتاي البارود، بهدف ترسيخ دور الجامعة كشريك وطني فاعل في قضايا التنمية وبناء الإنسان. ونُفذت فعاليات القافلة بمدرسة "صبحي الصعيدي" الإعدادية، بمشاركة 28 طالبا وطالبة من جامعة دمنهور، فيما تقدم 46 دارسا ودارسة لأداء امتحانات محو الأمية، وذلك بحضور الدكتورة هالة صنيدق، منسق عام محو الأمية بالجامعة، ولجنة تقييم الأداء بالهيئة العامة لتعليم الكبار، وعدد من القيادات التنفيذية بالوحدة المحلية لإيتاي البارود.

من جانبه أكد الدكتور إلهامي ترابيس حرص جامعة دمنهور على آداء دورها الريادي في خدمة المحيط المجتمعي، مشيرا إلى أن قضية محو الأمية ليست مجرد نشاط تعليمي، بل هي ركيزة أساسية للأمن القومي والتنمية المستدامة، مؤكدا أن جامعة دمنهور تضع كافة إمكاناتها وطاقات شبابها من الطلاب والخريجين في مقدمة الصفوف لمواجهة هذا التحدي، إيمانًا بمستهدفات الدولة المصرية ورؤيتها لبناء الإنسان.

وأكدت الدكتورة إيناس إبراهيم أن القوافل المجتمعية لمحو الأمية تُعد من أهم أولويات جامعة دمنهور، باعتبار قضية محو الأمية إحدى أهم ركائز التنمية وبناء الإنسان، موضحة أن دور الجامعة لا يقتصر على العملية التعليمية والبحث العلمي فحسب، بل يمتد إلى خدمة المجتمع والمشاركة الفاعلة في مواجهة القضايا الوطنية، مشيرة إلى حرص القطاع على تنفيذ قوافل تنموية وتعليمية مستمرة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.

وتؤكد جامعة دمنهور استمرارها في تنفيذ القوافل المجتمعية والأنشطة التنموية التي تسهم في بناء الإنسان، وتعزز دورها كشريك وطني فاعل في دعم جهود الدولة للقضاء على الأمية.