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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم 5-7-2026 بكأس العالم والقنوات الناقلة

كأس العالم
كأس العالم
عبدالله هشام

تستأنف اليوم، الأحد 5-7-2026، مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها أمريكا بتنظيم مشترك مع المكسيك وكندا.

مواعيد مباريات كأس العالم والقنوات الناقلة

البرازيل ضد النرويج – الساعة 11 مساء - قناة beIN Sports Max 1

المكسيك ضد إنجلترا – الساعة 3 صباح الأثنين - قناة beIN Sports Max 2

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن حكم مباراة البرازيل والنرويج، في إطار دور 16 بكأس العالم.

وجاء طاقم تحكيم المباراة كالتالي:
الأمريكي إسماعيل الفاتح – حكم ساحة

الأمريكي كوري باركر – حكم مساعد اول

الأمريكي كيلي اتكينس – حكم مساعد ثاني

سعيد مارتينيز – حكم رابع

والتر لوبيز – حكم فيديو مساعد.

مباراة منتخب مصر المنتظرة 

تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية، إلى جانب عشاق كرة القدم حول العالم إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأرجنتيني ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يستضيفه ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويدخل المنتخب المصري المباراة بطموحات كبيرة لمواصلة رحلته التاريخية في البطولة بينما يسعى المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب إلى مواصلة مشواره نحو الاحتفاظ بكأس العالم.

موعد مباراة مصر والأرجنتين

يستضيف ملعب أتلانتا مواجهة مصر والأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2026.

موعد المباراة بتوقيت القاهرة الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 7:00 مساءً.

وتعد المباراة واحدة من أبرز مواجهات الدور ثمن النهائي، في ظل ما يمتلكه المنتخبان من نجوم وخبرات كبيرة.

وتنقل شبكة beIN SPORTS المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تغطية خاصة تشمل استوديوهات تحليلية قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته، بمشاركة نخبة من نجوم التحليل الكروي.

البرازيل النرويج البرازيل ضد النرويج المكسيك ضد إنجلترا المكسيك

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