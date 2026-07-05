كيا نيرو 2027 فيس ليفت الجديدة | صور

كشفت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا نيرو موديل 2027 الفيس ليفت، وتنتمي نيرو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

سيارة كيا نيرو موديل 2027 الجديدة

محرك كيا نيرو موديل 2027

تستمد سيارة كيا نيرو موديل 2027 الفيس ليفت قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 139 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات كيا نيرو موديل 2027

سيارة كيا نيرو موديل 2027 الجديدة

واستلهمت كيا نيرو موديل 2027 الفيس ليفت لغة التصميم بشكل واضح من أحدث طرازات كيا الكهربائية، ومنها الواجهة الأمامية تحمل ملامح مألوفة من EV2 وEV3 وEV5 وEV9، وبها مصابيح نهارية بتصميم يشبه عظمة الترقوة، وبها شريط بلون الهيكل بين المصابيح الأمامية .

سيارة كيا نيرو موديل 2027 الجديدة

بالاضافة إلي ان كيا نيرو موديل 2027 الفيس ليفت، وتعتمد المصابيح الخلفية ذات الشكل Y المنتشرة في سيارات كيا الكهربائية، وبها باب خلفي جديد بالكامل بتصميم أنظف وأكثر عصرية، وتم نقل لوحة الأرقام إلى الصداد الخلفي، ويظهر لوح أسود جديد يعكس شكل المصابيح الخلفية، وبها جنوط جديدة رياضية مقاس 18 بوصه، والجزء العلوي من لوحة القيادة الذي بات يضم شاشتين متصلتين مقاس 12.3 بوصه .

تاريخ شركة كيا في صناعة السيارات

تأسست باسم "كيونجسونج للصناعات الدقيقة" ثم تغير اسمها إلى "صناعات كيا"، وانتقلت من صناعة الدراجات الهوائية إلى الدراجات النارية في الخمسينيات والشاحنات في الستينيات، وأطلقت الشركة أول سيارة ركاب تحمل علامة كيا باسم كيا بريزا (Kia Brisa)، لتدخل رسمياً عالم صناعة السيارات.

سيارة كيا نيرو موديل 2027 الجديدة

وبدأت بشراكة استراتيجية مع شركة فورد موتورز الأمريكية لتصنيع سيارات تعتمد على نماذج "مازدا" للسوق المحلية والعالمية ومنها، طراز "برايد"، وبعد الأزمة المالية الآسيوية، استحوذت مجموعة هيونداي موتور على حصة كبرى من الشركة، لتصبحا معاً اليوم خامس أكبر مصنع للسيارات في العالم .