تأجيل محاكمة 90 متهما بخلية الدعم المالي للإخوان لـ 19 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 90 متهما بتهمة الانضمام لخلية الدعم المالي، في القضية رقم 7434 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، المقيدة برقم 185 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 19 أكتوبر المقبل، لسماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين من الأول وحتى التاسع عشر بتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام بعض المتهمين من العشرين وحتى الأخير لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم باغراضها ووجه لجميع المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.