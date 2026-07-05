في ظل خلافات ترامب مع الحلف.. ماذا تريد أوروبا من قمة الناتو القادمة؟

قال نيكولاس ويليامز ، المسؤول السابق في الناتو، إنه من الصعب وصف قمة الناتو، فالأوروبيون يريدون لها أن تنجح من دون صعوبات أو مشكلات، وأن يصدر عنها إعلان يؤكد، بصورة خاصة، استمرار الدعم لأوكرانيا، هذا هو الهدف الذي يسعى إليه الأوروبيون.

أضاف خلال مداخلة في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي ياسر رشدي، أن الرئيس ترامب يصعب التنبؤ بتصرفاته، ولا نعلم على وجه الدقة أي اتجاه سيتخذه، فهو في واقع الأمر غاضب من موقف حلفائه الأوروبيين تجاه إيران، بعدما رفضوا، في الأساس، دعم الهجوم الأمريكي على إيران.

أوضح أنه يبقى هناك عنصر من عدم اليقين فيما يتعلق بموقف ترامب، وهو ما يجعل مخرجات القمة غير قابلة للتوقع بشكل كامل، أما الأوروبيون، فيريدون أن تكون هذه القمة سلسة، وأن تمر من دون أزمات أو خلافات استراتيجية.

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