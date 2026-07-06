محافظ الغربية: رفع 270 طن مخلفات بالمحلة الكبرى

أكد محافظ الغربية علاء عبد المعطي أن حملات القضاء على التراكمات التاريخية مستمرة بشكل يومي، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان عدم عودتها.. موضحا أن الحملات أسفرت عن رفع نحو 270طنًا من المخلفات والتراكمات التاريخية بالمحلة الكبرى خلال يوم واحد .

وأضاف المحافظ - فى بيان اليوم /الاثنين/ - أن متابعته الميدانية المكثفة لأعمال رفع المخلفات والتراكمات التاريخية بمدينة المحلة الكبرى، تأتي في إطار خطة المحافظة الشاملة لتحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على سرعة التعامل مع أي تجمعات للمخلفات، بما يسهم في تحسين البيئة والارتقاء بالمظهر الحضاري لجميع مدن المحافظة .

وأكد عبد المعطى أن أجهزة المحافظة تواصل العمل بكامل طاقتها للقضاء على التراكمات التاريخية وإعادة المظهر الحضاري لشوارع المدينة.