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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كمين وادي فيران يُسقط خراط المخدرات.. المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر حشيش بأبو رديس

محكمة جنوب سيناء
محكمة جنوب سيناء
ايمن محمد

عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، متهمًا يعمل خراطًا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة أبو رديس.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمود القاضي، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

تعود أحداث القضية إلى 7 أبريل 2026، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمدينة أبو رديس تفيد بقيام نادر م.ن.م.م. (53 عامًا)، ويعمل خراطًا بمدينة طور سيناء، بالتردد على المدينة للاتجار في المواد المخدرة.

وأكدت التحريات السرية صحة المعلومات، فاستُصدر إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم وتفتيشه وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة. وعقب تقنين الإجراءات، أعدت قوة أمنية كمينًا محكمًا لضبطه، بعد ورود معلومات تفيد باستعداده لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه بمنطقة بداية طريق وادي فيران.

وأسفرت المأمورية عن ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على حقيبة تحتوي على 100 قطعة مختلفة الأشكال والأحجام من مخدر الحشيش، إلى جانب مبلغ مالي قدره 905 جنيهات، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، واعترف بأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات البيع، فيما كان الهاتف المحمول يستخدم في التواصل مع عملائه.

وكشفت صحيفة الحالة الجنائية للمتهم عن سبق اتهامه في أربع قضايا متنوعة، شملت المشاجرة والخطف والمخدرات وسرقة مسكن، بدائرتي طور سيناء ومركز طوخ بمحافظة القليوبية.

تم تحرير المحضر رقم 71 لسنة 2026 جنح قسم أبو رديس، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لفحصها، وإيداع المبلغ المالي المضبوط بخزينة المحكمة.

وأكد تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن جوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول للمواد المخدرة. وبعد استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، والمقيدة برقم 496 لسنة 2026 كلي جنوب سيناء، والتي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه.

جنوب سيناء حبس مخدرات وادي فيران كمين

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