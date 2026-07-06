انطلاق أولى فعاليات مبادرة "خط البداية" بالوادي الجديد

انطلقت أولى فعاليات مبادرة "خط البداية"، إحدى المبادرات التابعة لمبادرة "نتشارك" التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة الممثلة فى الإدارة المركزية للتعلم المستمر ومشاركة النشء والشباب(الإدارة العامة للتثقيف السياسي وبرلمان النشء والشباب) بالتعاون مع منظمة اليونيسف والمنفذة بنادى تعمير الصحارى بالخارجة بالوادى الجديد.

تنفيذ برامج نوعية تسهم في تمكين الشباب

وشهدت الفعاليات مشاركة متميزة من الشباب، الذين تفاعلوا مع مختلف الأنشطة والفعاليات التي تضمنها اليوم الأول للمبادرة، في أجواء اتسمت بالحيوية والإيجابية، بما يعكس حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ برامج نوعية تسهم في تمكين الشباب وصقل مهاراتهم، وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع.

وتأتي المبادرة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة، بالشراكة مع منظمة اليونيسف، لتنفيذ مجموعة من المبادرات المجتمعية الهادفة، والتي تستهدف توسيع قاعدة مشاركة الشباب، وإتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة الفاعلة في تنمية مجتمعاتهم.

وأكد القائمون على تنفيذ المبادرة استمرار الفعاليات وفق الخطة التنفيذية المعتمدة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمشاركين، وتعزيز قيم المشاركة والعمل الجماعي، بما يتماشى مع رؤية وزارة الشباب والرياضة في دعم وتمكين الشباب بمختلف المحافظات.