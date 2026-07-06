دجيش: حكم فرنسا وباراجواي غير موفق.. وفرانسوا الأنسب لإدارة موقعة مصر والأرجنتين

أكد أيمن دجيش، المحلل التحكيمي بقناة صدى البلد، أن اختيار الحكم الأوزبكي إيلجيز تانتاشيف لإدارة مباراة فرنسا وباراجواي في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 لم يكن موفقًا، مشيرًا إلى أن اللقاء شهد العديد من الحالات التحكيمية الصعبة التي لم يتعامل معها بالشكل المطلوب.

قال دجيش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا في التغطية الخاصة بكأس العالم 2026 عبر قناة «صدى البلد»، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» نجح في معظم اختياراته للحكام منذ انطلاق البطولة، إلا أن مباراة فرنسا وباراجواي كانت استثناءً، موضحًا أن المواجهة اتسمت بكثرة الالتحامات البدنية والحالات الجدلية، وهو ما جعلها أكبر من إمكانيات الحكم في إدارتها.

أضاف أن أبرز الأخطاء التي شهدتها المباراة تمثلت في ركلة جزاء المحتسبة لصالح المنتخب الفرنسي، مؤكدًا أن الحالة كانت واضحة ولا تحتاج إلى مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، وكان من المفترض أن يتخذ الحكم قراره مباشرة داخل أرض الملعب.

وعن مواجهة مصر والأرجنتين، أعرب دجيش عن ثقته الكبيرة في الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، الذي كلفه «فيفا» بإدارة اللقاء المرتقب في دور الـ16.

وأوضح المحلل التحكيمي أن ليتكسير، يعد من بين أفضل الحكام على الساحة العالمية في الوقت الحالي، لما يمتلكه من شخصية قوية ولياقة بدنية مرتفعة، إلى جانب تميزه في التمركز داخل الملعب واتخاذ القرارات بصورة دقيقة.

اختتم دجيش تصريحاته بالتأكيد، أن السيرة التحكيمية للحكم الفرنسي تمنحه الثقة قبل هذه المواجهة الكبيرة، معربًا عن تفاؤله بقدرته على إدارة اللقاء بنجاح، ومتمنيًا أن يخرج بأفضل مستوى تحكيمي في المباراة المرتقبة بين مصر والأرجنتين.