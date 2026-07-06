برنامج الأدوية والمستحضرات البيطرية بجامعة قناة السويس يناقش مشروعات تخرج الدفعة الثانية

في أجواء علمية مميزة ، شهد برنامج الأدوية والمستحضرات البيطرية بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس مناقشة مشروعات تخرج طلاب الدفعة الثانية للعام الجامعي 2025–2026، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والإشراف التنفيذي للأستاذة الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري، والأستاذة الدكتورة أمينة دسوقي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وجاءت مناقشة مشروعات التخرج في إطار حرص كلية الطب البيطري على تعزيز الجانب البحثي والتطبيقي لدى الطلاب، حيث عكست المشروعات المستوى العلمي والبحثي المتميز الذي وصل إليه طلاب البرنامج، ومدى قدرتهم على توظيف المعارف الأكاديمية في تقديم حلول وأفكار تخدم قطاع الأدوية والمستحضرات البيطرية.

وشهدت الفعاليات حضور نخبة من القيادات الأكاديمية والمهنية وأعضاء لجنة المناقشة، ضمت الأستاذ الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والأستاذ الدكتور عادل عبد الخالق، عميد كلية الطب البيطري بجامعة بدر، والدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، والأستاذ الدكتور محمد شقيدف، أستاذ ورئيس قسم الجراحة والتخدير والأشعة، والدكتور عبد الرحمن أحمد، نقيب الأطباء البيطريين بالإسماعيلية، والأستاذ الدكتور إيهاب محمود هلال، نقيب الأطباء البيطريين ببورسعيد، والأستاذة الدكتورة نشوى إسماعيل، مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالإسماعيلية، والأستاذة الدكتورة وفاء أحمد، مدير المعمل المرجعي بالإسماعيلية، والأستاذة الدكتورة داليا المصري، أستاذ ورئيس وحدة بحوث وإنتاج المواد النانومترية، والأستاذة الدكتورة هبة عبد الرازق، أستاذ ورئيس قسم الفسيولوجي، والدكتورة هايدي السيد، بمعهد بحوث صحة الحيوان بالإسماعيلية، والدكتورة راشة أحمد بخيت، أمين الكلية، إلى جانب حضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الكلية.

وخلال الفعاليات، قدم طلاب البرنامج ستة مشروعات بحثية مبتكرة تناولت موضوعات متنوعة تخدم مجال الأدوية والمستحضرات البيطرية، وأبرزت ما يتمتع به الطلاب من إبداع والتزام علمي، وذلك تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس، وبمشاركة الدكتور عادل موسى، مدير مصنع العالمية للصناعات الدوائية البيطرية، بما يعكس التعاون المثمر بين الجامعة وقطاعات الصناعة، ويعزز من ربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل.

وفي ختام الفعاليات، تقدم برنامج الأدوية والمستحضرات البيطرية بخالص الشكر والتقدير إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة، وأعضاء هيئة التدريس، وجميع الضيوف الكرام الذين شرفوا هذا اليوم بحضورهم، وأسهموا في دعم الطلاب وتشجيعهم، كما هنأ البرنامج طلاب الدفعة الثانية على ما حققوه من إنجاز أكاديمي، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والمهنية، وأن يكونوا خير سفراء لكلية الطب البيطري وجامعة قناة السويس، ومواصلين مسيرة العطاء والتميز في خدمة الوطن والمهنة.