قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: دمرنا إيران عسكريا.. ولم نحصل على التقدير الإعلامي المستحق
رد فعل ناري من كلوب على قرار إلغاء البطاقة الحمراء لمهاجم منتخب أمريكا
القادمون من الخلف.. منتخبات صاعدة تطيح بالكبار خارج المونديال
تحرك عاجل من الصحة بعد تزايد لدغات الثعابين والعقارب
رد فعل جديد من الاتحاد البلجيكي بعد إلغاء البطاقة الحمراء لـ بالوجون
صرف 97 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة في المنيا
ترامب: فيفا اتخذ القرار الصحيح برفع إيقاف بالوجون قبل مواجهة بلجيكا
تجاوز الخطوط الحمراء .. يويفا يفتح النار على الفيفا
الجميع يصغى باهتمام | لاعبو المنتخب يستمعون لرسالة الرئيس بعد التأهل التاريخي بالمونديال
صائد تعابين يكشف لصدى البلد أسباب انتشارها وماذا تفعل مع رؤيتها
الأهلي يقطع شوطا جديدا في مفاوضاته لضم هذا اللاعب
تراجع الريال السعودي والدينار الكويتي .. تعرف على أسعار أشهر العملات العربية اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء السخنة يستقبل سفينة عليها ونش عملاق بقدرة رفع 150 طنا لدعم تشغيل محطة البضائع والصب الجاف

ميناء السخنة يستقبل سفينة عليها ونش عملاق بقدرة رفع 150 طنا لدعم تشغيل محطة البضائع والصب الجاف
ميناء السخنة يستقبل سفينة عليها ونش عملاق بقدرة رفع 150 طنا لدعم تشغيل محطة البضائع والصب الجاف
أ ش أ

 أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استقبال ميناء السخنة السفينة CHIPOLBROK SUN، وعليها ونش عملاق من طراز Terex-Gottwald بقدرة رفع تبلغ 150 طنًا، والمخصص لتشغيل محطة البضائع العامة والصب الجاف التابعة لشركة ترانس كارجو إنترناشيونال، وذلك ضمن جهود الهيئة المتواصلة لتطوير ميناء السخنة وتعزيز مكانته كميناء محوري رئيسي بمنطقة البحر الأحمر.

وأشار البيان الصادر عن الهيئة، اليوم، إلى أن شركة ترانس كارجو إنترناشيونال تعد أحد المشغلين الجدد بميناء السخنة، حيث تضم المحطة الواقعة بالحوض السادس رصيفًا بحريًا بطول 676 مترًا طوليًا، إلى جانب ساحة خلفية على مساحة تقارب 70 ألف متر مربع، وتمثل هذه المحطة المرحلة الأولى من نشاط الشركة بالميناء، على أن يكتمل التشغيل الكامل للمحطة بنهاية عام 2027 بإجمالي مساحة تبلغ 335 ألف متر مربع، بما يعزز القدرات التشغيلية للميناء ويزيد من جاهزيته لاستقبال وتداول مختلف أنواع البضائع.

ويمثل وصول هذا الونش خطوة عملية في استكمال الإجراءات التنفيذية والتعاقدية التي تقودها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع شركائها من المستثمرين والمشغلين، ومن المنتظر أن يستقبل الميناء والمحطة خلال الشهر الجاري 3 أوناش أخرى بقدرة رفع 150 طنًا لكل منها، في إطار خطة متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحديثة التي يشهدها ميناء السخنة، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية في الأنشطة اللوجستية والمينائية.

ويأتي وصول المعدات الجديدة ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير ميناء السخنة ورفع كفاءته التشغيلية، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، وتنويع الخدمات المقدمة وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، دعمًا لرؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تأكيد مكانتها كمركز صناعي ولوجستي عالمي متكامل، كما تأتي هذه الجهود بالتعاون الوثيق مع وزارة النقل ووزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية في تيسير الإجراءات الخاصة بوصول وتركيب وتشغيل هذا النوع من المعدات، بما أسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز كفاءة جاهزية المحطة.

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ميناء السخنة السفينة CHIPOLBROK SUN ونش عملاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

وظائف

تثبيت العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة.. برلماني يفجر مفاجأة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

منتخب مصر

بالمجان وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

اجازة رسمية

أول إجازة رسمية مقبلة في يوليو 2026.. كم يوم متبقي؟

ترشيحاتنا

المهندس أحمد بهاء شلبي

صناعة النواب: توجيهات الرئيس السيسي تمنح القطاع الصناعي دفعة قوية نحو الانطلاق

خدش الحياء

بعد ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية .. ما عقوبة خدش الحياء العام ؟

مجلس النواب

تحركات جديدة في البرلمان لإنهاء أزمة مخالفات البناء

بالصور

برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 6 يوليو 2026 .. الحظ يدعم خطواتك نحو النجاح

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج الثور حظك اليوم الأثنين 6 يوليو 2026.. مهاراتك القيادية تقودك إلى النجاح

برج الثور حظك اليوم الأثنين 6 يوليو 2026 (20 أبريل – 20 مايو)، يحمل اليوم لمواليد برج الثور العديد من الفرص الإيجابية، خاصة
برج الثور حظك اليوم الأثنين 6 يوليو 2026 (20 أبريل – 20 مايو)، يحمل اليوم لمواليد برج الثور العديد من الفرص الإيجابية، خاصة
برج الثور حظك اليوم الأثنين 6 يوليو 2026 (20 أبريل – 20 مايو)، يحمل اليوم لمواليد برج الثور العديد من الفرص الإيجابية، خاصة

حملة بـ«البيض المسموم» لمطاردة الثعابين في المنوفية.. هل تنجح الطريقة فعلًا أم تزيد الخطر؟

حملة بـ«البيض المسموم» لمطاردة الثعابين في المنوفية.. هل تنجح الطريقة فعلًا أم تزيد الخطر؟
حملة بـ«البيض المسموم» لمطاردة الثعابين في المنوفية.. هل تنجح الطريقة فعلًا أم تزيد الخطر؟
حملة بـ«البيض المسموم» لمطاردة الثعابين في المنوفية.. هل تنجح الطريقة فعلًا أم تزيد الخطر؟

معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف

انتشار الثعابين
انتشار الثعابين
انتشار الثعابين

فيديو

حكيم

شها حلو على منتخب مصر.. حكيم يحتفل بنجاح أغنية نص ملعب قلبي

تايلور سويفت وترافيس كيلسي

زفاف القرن.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يحتفلان وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

لغز بركان يحير العلماء

80 جرامًا من الذهب يوميًا.. لغز بركان يحير العلماء منذ 30 عامًا

اكتشافات أثرية

كنيسة عمرها 1600 عام وعملات ذهبية.. اكتشافات أثرية مبهرة في الوادي الجديد والعلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

المزيد