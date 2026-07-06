يوم لا يعود.. الشيخ رمضان عبدالمعز يدعو لاستثمار الوقت ويحذر من إهدار النعم

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن كل يوم يمر على الإنسان يحمل نداءً خاصًا لا يتكرر، قائلًا: “ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة”، في إشارة إلى خطورة إهدار الوقت دون استثماره.

الشيخ رمضان عبدالمعز: خطوات استغلال الوقت تبدأ بأداء ما فرضه الله

وأوضح الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن اليوم الواحد لا يتكرر، مستشهدًا ببداية أسبوع جديد، مؤكدًا أن كل إنسان مطالب بأن يسأل نفسه: ماذا سيقدم في هذا اليوم؟ وكيف سيؤدي ما عليه من حقوق لله وللناس؟، مشددًا على أهمية الالتزام بالفرائض، وفي مقدمتها الصلوات الخمس، وبر الوالدين، وصلة الرحم، وأداء العمل بإتقان.

وأشار الشيخ رمضان عبدالمعز إلى أن أول خطوات استغلال الوقت تبدأ بأداء ما فرضه الله، مستشهدًا بالقاعدة الشرعية: “إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها”، مؤكدًا أن الانضباط بهذه الأوامر يمثل الأساس في حياة المسلم.

وتناول قضية العلم باعتباره مفتاح الاستفادة من النعم، لافتًا إلى أن أعظم كلمة في الإسلام، وهي “لا إله إلا الله”، قد ربطها الله بالعلم في قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾، موضحًا أن الإنسان لن يحسن استغلال وقته وصحته وشبابه إلا إذا امتلك قدرًا من المعرفة.

وأضاف الشيخ رمضان عبدالمعز أن طلب العلم ضرورة في كل مجالات الحياة، سواء في الدين أو الدنيا، مؤكدًا أن كل مهنة تحتاج إلى معرفة، من الطبيب إلى الحرفي، داعيًا إلى مراجعة نصيب الفرد من التعلم يوميًا، وهل يضيف إلى معارفه أم يكتفي بما لديه.

كما وجّه نداءً إلى الأسر بضرورة الاهتمام بتثقيف الأبناء، من خلال القراءة والحوار، بدلًا من الانشغال المفرط بالهواتف المحمولة، مؤكدًا أن “أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض”، وأن مسؤولية تربيتهم تقع على عاتق الوالدين، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته».

وفي سياق متصل، أشار إلى أن قضاء الإجازات أو السفر لا يتعارض مع تنمية الثقافة والقراءة، داعيًا إلى الجمع بين الترفيه والتعلم، بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

وأشار إلى أهمية استثمار أوقات الصباح، مستشهدًا بدعاء النبي ﷺ: «اللهم بارك لأمتي في بكورها»، منتقدًا ربط الإجازات بالسهر والنوم الطويل، مؤكدًا أن بداية اليوم بنشاط، وأداء صلاة الفجر، والسعي في العمل أو الرياضة، يمثل مفتاحًا لحياة أكثر بركة وإنتاجًا.