الأنبا إيلاريون يترأس صلوات إيداع رفات القديس القوي الأنبا موسى بدمنهور

احتفلت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بإيداع وتطييب رفات القديس القوي الأنبا موسى، حيث صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة القداس الإلهي، وطيّب نيافته رفات القديس بمشاركة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، ثم أُودعت الرفات في المقصورة المُعدة لها بالكنيسة.

ويُذكر أن الكنيسة تضم أيضًا مذبحًا يحمل اسم القديس القوي الأنبا موسى، جرى تدشينه عام ٢٠٠٣ بيد المتنيح الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة السابق.

واختُتمت الاحتفالية في أجواء روحية مملوءة بالفرح والتسبيح، حيث نال الحضور بركة رفات القديس، مؤكدين اعتزازهم بسيرة الآباء القديسين وحرص الكنيسة على حفظ تراثهم الروحي وإحياء ذكراهم.