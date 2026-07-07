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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السجن 6 أشهر لـ جزائري بعد إدانته بهتك عرض سائحة بريطانية داخل حمام سيدات بشرم الشيخ

محكمة جنوب سيناء
محكمة جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة سائح جزائري الجنسية بالحبس لمدة 6 أشهر، بعد إدانته في واقعة هتك عرض سائحة بريطانية داخل حمام السيدات بأحد الفنادق السياحية بمدينة شرم الشيخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد القاضي، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 25 مارس 2026، عندما تلقت شرطة السياحة بلاغًا من سائحة بريطانية، من مواليد عام 1985، تقيم بأحد فنادق شرم الشيخ، أفادت فيه بأنها فوجئت، أثناء تواجدها داخل حمام السيدات، بأحد الأشخاص يعتدي عليها، حيث أمسك بها من الخلف، وقام بتقبيلها رغمًا عنها، فضلًا عن ملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم تفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال المجني عليها، التي أدلت بأوصاف دقيقة للمتهم، ما أسهم في تحديد هويته وضبطه.

وبمواجهة المتهم، ويدعى سفيان معتوق، جزائري الجنسية، من مواليد عام 1994، ويعمل تاجر مواد بناء، ويقيم بإحدى القرى السياحية بمدينة شرم الشيخ، أقر بارتكاب الواقعة خلال التحقيقات.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2953 لسنة 2026 جنح أول شرم الشيخ، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وبعد استكمال التحقيقات وإحالة القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، والمقيدة برقم 453 لسنة 2026 كلي جنوب سيناء، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 6 أشهر.

جنوب سيناء سائح جزائري حبس هتك عرض

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