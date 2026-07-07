بدرية طلبة تنفي الشائعات: لم أترك عملي وانتهيت من تصوير الحافي

أكدت الفنانة بدرية طلبة أنها لا تزال تواصل نشاطها الفني بشكل طبيعي، نافيةً ما تردد عن ابتعادها عن العمل أو اعتزالها، بعدما فوجئت بسيدة تدعو لها بالعودة إلى عملها، وهو ما دفعها لتوضيح الحقيقة.

بدرية طلبة

وقالت بدرية، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها لم تترك عملها، ولم تُفصل منه، ولم تعتزل، مؤكدة أنها انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم «الحافي»، من إخراج مازن الجبلي، وبطولة إلهام شاهين، وأنها أرادت فقط تصحيح المعلومة لمن يعتقد غير ذلك.

واختتمت رسالتها بالتأكيد على استمرارها في مشوارها الفني، معربة عن امتنانها لحب الجمهور ودعمه، قائلة: “أنا زي ما أنا ومستمرّة، وفي كل خطوة بقابل حب كبير جدًا من الناس، ولله الحمد، لأن اللي كاتبه ربنا ميعرفش عبد يغيره.”