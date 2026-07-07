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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشار بكلية القادة والأركان: القيادة الاستراتيجية قادرة على مواجهة الأزمات والكوارث والمخاطر والتهديدات

القيادة الاستراتيجية
القيادة الاستراتيجية
هاني حسين

قال اللواء أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، إن الافتتاح المهيب للقيادة الاستراتيجية الجديدة منذ يومين  يحمل العديد من الأهداف الاستراتيجية، ويمكن تلخيص أهمها في ثلاثة أهداف رئيسية.

أضاف خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن الهدف الأول هو تجميع إدارات وهيئات القوات المسلحة المصرية وأجهزتها المعاونة داخل قيادة مركزية حديثة ومتطورة، تواكب التطور التكنولوجي العالمي، وذلك في موقع تم اختياره بعناية، وأُنشئت مبانيه وفق دراسات دقيقة وتفصيلية.

أوضح أن الهدف الثاني، فهو أن هذه القيادة، بما تتمتع به من إمكانات حديثة ومتطورة على أعلى مستوى، ستكون قادرة على قيادة جهود الدولة بالكامل في مواجهة الأزمات والكوارث وأي مخاطر أو تهديدات قد تطرأ بصورة مفاجئة، أما الهدف الثالث، فهو توجيه رسالة ردع استراتيجية، وقد وصلت هذه الرسالة بالفعل، وتناولتها مختلف وسائل الإعلام العالمية، القريبة منها والبعيدة.

وأكد أن وجود القيادة السياسية مرة أخرى، بعد يومين فقط من افتتاح القيادة الاستراتيجية، لمتابعة عرض إمكانات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث، لم يكن أمرًا عابرًا، بل جاء ليجسد الهدف الاستراتيجي الثاني عمليًا، وهو طمأنة المواطن إلى جاهزية هذه المنظومة الجديدة، التي استغرق إنشاؤها ما يقرب من 10 سنوات من العمل والجهد.

وأشار إلى أن الهدف لم يكن إقامة احتفال فقط، وإنما تقديم استعراض عملي لمختلف الأجهزة والمعدات والوسائل والإمكانات المتوافرة بالدولة، وكما أُشير خلال كلمات الحفل، فإن كل محافظة تمتلك نسبة كبيرة من هذه الإمكانات، بما يضمن سرعة التدخل في نطاقها، بالتكامل مع القيادة الاستراتيجية.

القيادة الاستراتيجية مصر القوات المسلحة الجيش اخبار التوك شو

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