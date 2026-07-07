رئيس وزراء لبنان: نطالب بتثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل

طالب نواف سلام رئيس وزراء لبنان، بتثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، الثلاثاء، أن سفيري إسرائيل ولبنان سيعقدان محادثات مباشرة في روما هذا الشهر، وذلك بعد جولات عديدة من المباحثات في واشنطن بهدف خفض التصعيد.



وقال وزير الخارجية أنطونيو تاجاني في تصريح له: "نرحب بسرور بالإعلان عن عقد الجولة القادمة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، بوساطة أمريكية، في روما".

وأوضح متحدث باسم الوزارة أن المحادثات ستُعقد على مستوى السفراء يومي 15 و16 يوليو.