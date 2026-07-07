هشام الحلبي: مركز القيادة الإستراتيجية يعزز جاهزية الدولة لمواجهة التهديدات المستقبلية

أكد اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن تدشين مركز القيادة الاستراتيجية "الأوكتاجون" يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة إدارة الأزمات وتعزيز قدرات الدولة على التعامل مع التحديات الأمنية المتغيرة.

وقال هشام الحلبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن المركز يعتمد على منظومة متقدمة لتحليل البيانات والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يساعد على رصد المؤشرات المبكرة للأزمات والتهديدات المحتملة، ويتيح اتخاذ إجراءات استباقية تقلل من المخاطر قبل تطورها.

وتابع أن إمكانات المركز لا تقتصر على دعم القوات المسلحة فقط، بل تمتد إلى تعزيز التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحقيق تكامل فعّال بين عمليات التخطيط واتخاذ القرار والتنفيذ.

الاستثمار المستمر في تطوير الكوادر

وأشار إلى أن طبيعة الصراعات في الوقت الراهن لم تعد تقتصر على المواجهات العسكرية التقليدية، وإنما تشمل أيضًا الجوانب السيبرانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهو ما يستلزم وجود مراكز قيادة متطورة قادرة على إدارة هذه التحديات وفق أساليب حديثة، إلى جانب الاستثمار المستمر في تطوير الكوادر ورفع كفاءة القوات المسلحة.