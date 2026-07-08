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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار السمك والجمبري بسوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار السمك والجمبري، بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 7-7-2026، وفقا لإحدث بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 74 و76 جنيهًا، بانخفاض جنيهين.

سعر كيلو المكرونة السويسي: يتراوح بين 80 و180 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: تراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو قشر بياض: يتراوح بين 180 و300 جنيه.

سعر كيلو سمك موسى: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو البربون: يتراوح بين 170 جنيهًا و210 جنيه، بتراجع 20 جنيهًا.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 140 و200 جنيه، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الوقار: يتراوح بين 150 و350 جنيهًا.

سعر كيلو الدنيس: يتراوح بين 275 و475 جنيهًا.

أسماك

الأسماك المجمدة

سعر كيلو البربون المجمد: يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري المجمد: يتراوح بين 175 و525 جنيهًا.

سعر كيلو الماكريل المجمد: يتراوح بين 150 و250 جنيهًا.

سعر كيلو السردين: يتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

أسعار الجمبرى اليوم

سعر كيلو جمبري 2 : يتراوح بين 750 و850 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري 2 المجمد: يتراوح بين 175 و525 جنيهًا.

سعر كيلو جمبري 3 : يتراوح بين 200 و400 جنيهًا.

أسعار السمك والجمبري

سعر كيلو الكابوريا

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 50 و190 جنيهًا، بتراجع 10 جنيه.

أسعار الأسماك اليوم سعر كيلو السبيط سعر كيلو البوري سعر كيلو الكابوريا الأسماك المجمدة

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