مصر والأرجنتين| أحمد موسى: الحكم منه لله على ظلمه لينا

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على حكم لقاء منتخب مصر والأرجنتين في بطولة كأس العالم 2026، بعد الأداء التحكيمي في المباراة.

وقال أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن :"الحكم منه لله على ظلمه لينا والملايين.. والحكم ضغط على لاعبي منتخب مصر وساعد الارجنتين للفوز".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن "منتخب مصر يستحق الفوز.. المنتخب يستحق استقبال رسمي وشعبي والتكريم.. ولازم يخرج الملايين في الشوارع لاستقبال الابطال.. وعندنا منتخب ابطال ورجالة في كأس العالم".