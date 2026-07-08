تثبت أزمات خطوط الإنتاج بالأسواق العالمية ماديًا أنه لا توجد مركبة محصنة ضد أخطاء الموردين، مهما ارتفعت قيمتها الاستثمارية أو بلغت ريادتها الهندسية.

وأعلنت شركة "فورد" الأمريكية رسميًا عن حملة استدعاء لوجستية جديدة ومفاجئة لعام 2026 الحالي تشمل ما يزيد عن 67,000 سيارة من أيقونتها الرياضية “موستانج”.

وجاء هذا الإجراء الفني الحاسم بعد الكشف عن خلل تصنيعي في المحرك الكهربائي الخاص بمساحات الزجاج الأمامي ونظام غسيل النوافذ، ما يهدد بضعف الرؤية الفورية ورفع مخاطر الحوادث في الأجواء الباردة.

وينعكس هذا الاستدعاء بظلال مبيعاتية محرجة على الصانع الأمريكي، لكونه يمتد مباشرة ليشمل الفئات الاقتصادية والرياضية القياسية وصولاً إلى النسخة المحدودة والأكثر تطوراً وغلاءً في تاريخ الشركة؛ وهي سيارة "موستانج GTD" الخارقة المصنعة جزئيًا من ألياف الكربون والتي يبدأ سعرها من 300 ألف دولار أمريكي.

وينضم هذا الخلل إلى مئات الآلاف من الاستدعاءات اللوجستية الجافة التي سجلتها فورد ماديًا طوال الأشهر الماضية من عام 2026 الحالي، رغم عدم وجود صلة فنية مباشرة بين هذه الأزمة والحملات السابقة بالتوكيلات.

لغز الشريحة الإلكترونية المبرمجة بالخطأ في غرف التصنيع

أرجعت التقارير الهندسية الصادرة عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية (NHTSA) جذور العطل فوريًا إلى خطأ تشغيلي ارتكبه أحد الموردين الفرعيين لأشباه الموصلات؛ حيث قام الفنيون بالمصنع بضبط معدات البرمجة بشكل خاطئ ماديًا.

وتسبب هذا التناقض البرمجي في تحميل شريحة إلكترونية تبلغ سعتها 16 كيلوبايت بخوارزمية مخصصة لمعمارية 32 كيلوبايت، ما أدى إلى حدوث ارتباك تكتيكي في لغات الاتصال الرقمي بين محرك المساحات ووحدة التحكم في عمود التوجيه.

وحسمت المستندات الجافة قائمة الطرازات والأرقام المتضررة من هذا العيب البرمجي بالأسواق:

طرازات فورد موستانج القياسية من الأعوام الموديلية 2024 إلى 2026، بإجمالي 67,553 سيارة متأثرة لوجستيًا.

طرازات فورد موستانج جي تي دي الخارقة من الأعوام الموديلية 2025 و2026، بواقع 289 نسخة فقط في صالات التوزيع الفاخرة.

ويمثل إدراج نسخة "GTD" المطورة بآليات الحلبات صدمة لعشاق السرعة، نظرًا لكون السيارة مصممة لكسر الأرقام القياسية على حلبة نوربورغرينج الشهيرة وبنية هندسية معقدة للغاية، لكنها سقطت ماديًا أمام قطة غيار صغيرة مشتركة مع الطرازات التجارية بالأسواق.

يظهر العيب البرمجي بشكل عشوائي ومفاجئ فوريًا عندما تنخفض درجات الحرارة الخارجية ماديًا إلى الصفر المئوي أو ما دونه (32 درجة فهرنهايت أو أقل)؛ حيث تفقد المساحات قدرتها على التجاوب مع خيارات السائق.

وتتوقف المساحات عن العمل بالسرعات العادية أو المتقطعة، لتجبر على العمل فقط عند إعداد السرعة القصوى العنيفة (High-Speed Setting)، بالتزامن مع تعطل مضخة سائل التنظيف (الرشاشات) تماماً عن ضخ المياه فوريًا.

وحتى تاريخ 11 يونيو لعام 2026 التشغيلي، أكدت فورد رصدها لنحو 35 مطالبة بضمانات وفحوصات فنية داخل صالات الصيانة مرتبطة مباشرة بهذه المشكلة.

ولم تسجل التوكيلات أو الجهات المرورية أي تقارير جافة تفيد بوقوع إصابات أو حوادث على الطرقات نتيجة هذا الخلل حتى الآن.

خطة الصيانة وحظر مبيعات السيارات الراكدة بالصالة

أخطرت شركة فورد شبكة وكلائها وموزعيها فوريًا ببدء إرسال الخطابات الرسمية للملاك المسجلين لإبلاغهم بالوضع اللوجستي والأمن العام للمركبة.

وسيتعين على الفنيين بصالات الخدمة المعتمدة فحص المحرك وتغييره بالكامل بقطع جديدة ذات برمجة متطابقة وصحيحة ماديًا بدون تحميل المستهلكين أي كلفة مالية.

ومع ذلك، تواجه الشركة معضلة لوجستية ومبيعاتية كبرى؛ إذ تشير البيانات التقديرية إلى أن فورد قد لا تملك مخزونًا كافياً من القطع البديلة السليمة فوريًا، متوقعة إتاحة الحل الهندسي النهائي في أواخر مارس من عام 2027 القادم.

ويجبر هذا التأخير التوكيلات بقوة القانون على تجميد مبيعات وحظر تسليم أي سيارة موستانج جديدة راكدة في صالات العرض وتحتوي على العيب المصنعي، مما يهدد بحدوث نقص في المعروض وارتفاع أسعار النسخ السليمة بالأسواق لعام 2026 الحالي.