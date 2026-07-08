وزارة الكهرباء تعلن عودة التيار فورا.. والبحرين : ضرر محدود

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، اليوم الأربعاء، عن عودة التيار الكهربائي إلى جميع المناطق السكنية المتضررة من انقطاعات ناجمة عن تعطل عدد من خطوط النقل الهوائية.

وأوضحت الوزارة أن التيار عاد بعد أن أنهت الفرق الفنية أعمالها لإعادة تغذية المناطق المتضررة من شبكة الكهرباء.

وكانت الوزارة قد ذكرت سابقاً أن عدة خطوط نقل طاقة كهربائية تعطلت، مما تسبب في انقطاعات متفرقة في أنحاء البلاد.

وأكدت أن الفرق الفنية تعمل وفق خطة طوارئ معتمدة لتحديد السبب وإعادة التيار.

من جهة أخرى، أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا) بأن هيئة الكهرباء والماء البحرينية تعاملت مع انقطاع محدود للتيار الكهربائي في عدة مناطق بالمملكة، وأن الخدمة عادت بالكامل إلى جميع المناطق المتضررة.