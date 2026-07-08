هدي زاهر: خسرنا ماتش ضد الفيفا ولكن كسبنا احترام العالم

وجهت هدي زاهر رسالة دعم للاعبي المنتخب، بعد وداع المنتخب المصري، منافسات كأس العالم 2026 إثر الخسارة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في دور الـ16.

و كتبت هدي زاهر عبر حسابها على إنستجرام: احنا خسرنا ماتش ضد الفيفا ولكن كسبنا احترام العالم كله ارفعوا راسكم انتو كسبتوا في عيون العالم كله منتخب رجاله ومدرب فني راجل من ضهر راجل وأقل حاجه نعملها اننا ننزل نستقبل رجالتنا بالورود ونشكرهم علي الحلم الجميل.

و أضافت: الله يجبر بخاطر لاعب لاعب ويجبر بخاطر الكابتن حسام حسن الي رجعلنا هيبه المنتخب المصر،أنا مصريه عربيه وافتخر.

يذكر أن منتخب مصر ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، بعدما قدم الفراعنة أداءً قويًا ونافسوا حتى الدقائق الأخيرة، لينهي المنتخب مشواره في البطولة وسط إشادة واسعة من الجماهير وعدد من نجوم الفن والإعلام.