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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

5 أولويات تقود صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الأسواق العالمية

تنمية الصادرات
تنمية الصادرات
ولاء عبد الكريم

عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية برئاسة عبد الحميد الدمرداش، لاستعراض أداء القطاع خلال الفترة الماضية، ومقارنته بالمؤشرات المستهدفة، وتحديد أبرز التحديات، إلى جانب بحث فرص التوسع في الأسواق الخارجية.
 

مستهدفات المرحلة المقبلة
 

وأكد حاتم النواوي أن المرحلة المقبلة ستشهد دراسة فرص التوسع الأفقي والرأسي في الصادرات الزراعية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الاجتماع تناول تقييم أداء القطاع ووضع مستهدفات واضحة للفترة المقبلة.
 

وأوضح أن المناقشات شملت عددًا من الأسواق الواعدة التي يمكن زيادة الصادرات إليها، وآليات الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، إلى جانب دراسة فرص تنويع المنتجات المصدرة وفقًا لاحتياجات كل سوق، بما يعزز القيمة المضافة ويرفع العائد التصديري.
 

تعزيز التنافسية
 

وأضاف النواوي أن قطاع الحاصلات الزراعية يعد من أكثر القطاعات مساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، لما يتمتع به من قدرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية وتعزيز الميزان التجاري، مؤكدًا أن الصندوق يواصل العمل على تطوير منظومة خدماته بما يدعم مجتمع المصدرين ويعزز كفاءة الأداء.
وأشار إلى أن صندوق تنمية الصادرات يعمل على الإسراع في استكمال مشروع الميكنة، بهدف تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز الشفافية، وتخفيف الأعباء الإدارية على الشركات المصدرة.
 

توسيع قاعدة المصدرين
 

من جانبه، أكد عبد الحميد الدمرداش أهمية استمرار التنسيق بين صندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لوضع مستهدفات عملية لزيادة الصادرات، وتوسيع قاعدة المصدرين، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع تنفيذ برامج توعوية لرفع جاهزية الشركات للامتثال لاشتراطات الأسواق الدولية.
وأشار إلى ضرورة تعزيز تنافسية المنتجات المصرية من حيث الجودة والاستدامة والتكلفة، وتيسير نفاذها إلى الأسواق الخارجية، بما يواكب المتغيرات العالمية ويعزز فرص النمو.
 

تنسيق مستمر
 

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق الدوري لمتابعة مؤشرات الأداء، وقياس معدلات نمو الصادرات، ورصد تطورات الأسواق العالمية، بما يضمن سرعة التعامل مع التحديات وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، دعمًا لمستهدفات الدولة في زيادة الصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.

تنمية الصادرات الحاصلات الزراعية الصادرات المصرية

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