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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

إعادة تشغيل بطاقات التموين الموقوفة 2026.. الشروط والخطوات

إعادة تشغيل بطاقات التموين الموقوفة 2026.. الشروط والخطوات
إعادة تشغيل بطاقات التموين الموقوفة 2026.. الشروط والخطوات
عبد الفتاح تركي

بطاقات التموين .. ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن شروط إعادة تشغيل بطاقات التموين الموقوفة 2026، بعدما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إيقاف عدد من البطاقات التموينية في بعض الحالات المرتبطة بالمخالفات، وفي مقدمتها سرقة التيار الكهربائي، وهو إجراء أوضحت الوزارة أنه يظل مؤقتًا طالما استمرت أسباب المخالفة، بما يتيح للمواطنين فرصة تقنين أوضاعهم واستيفاء الإجراءات المطلوبة لاستعادة صرف الدعم التمويني.

ويحرص كثير من المواطنين على معرفة آلية إعادة تفعيل بطاقات التموين الموقوفة، إلى جانب خطوات تقديم التظلمات والمستندات المطلوبة، فضلًا عن أسباب الإيقاف التي حددتها وزارة التموين، وذلك لضمان استمرار الاستفادة من منظومة الدعم التمويني وفق الضوابط المعتمدة.

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شروط إعادة تشغيل بطاقات التموين الموقوفة 2026

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية عددًا من الشروط التي يجب استيفاؤها لإعادة تشغيل بطاقة التموين بعد إيقافها، وذلك بما يضمن إزالة أسباب الإيقاف والتحقق من استحقاق الدعم، وتشمل الشروط الآتية:

  • إزالة أسباب المخالفة، حيث يعد الإيقاف مؤقتًا، لذلك يجب التخلص من المخالفات التي أدت إلى الإيقاف.
  • ورود الإفادة، إذ يجب على المواطن تقديم ما يفيد رسميًا من الجهات المختصة بتقنين أوضاعه إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية.
  • تقديم تظلم، حيث فتحت وزارة التموين باب التظلمات في 14 يونيو الماضي لجميع المتضررين من الإيقاف، من أجل تقديم ما يثبت أحقيتهم واستيفاء بياناتهم لضمان عودة الدعم.

وتستهدف هذه الإجراءات التأكد من زوال أسباب الإيقاف قبل إعادة تفعيل البطاقة التموينية، مع مراجعة الطلبات والمستندات المقدمة وفق الضوابط المنظمة لذلك.

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خطوات تقديم تظلم لإعادة تشغيل بطاقة التموين

أتاحت وزارة التموين للمواطنين إمكانية تقديم تظلم بشأن إيقاف البطاقة التموينية من خلال عدد من الخطوات التي تضمن تحديث البيانات واستكمال الإجراءات المطلوبة، وجاءت الخطوات على النحو الآتي:

  • الدخول عبر منصة مصر الرقمية.
  • الضغط على استمارة تحديث البيانات «الدخل - الإنفاق - الاستهلاك - الحيازة».
  • طباعة استمارة تحديث البيانات بعد استكمال التحديث الإلكتروني.
  • تقديم نموذج استكمال تحديث البيانات إلى مكتب التموين التابع للمواطن، مرفقًا بالمستندات التي تثبت صحة التظلم وأحقيته في العودة إلى صرف الدعم التمويني.
  • أو إرسال بيانات التظلم موضحًا سبب الحذف إلى مركز خدمة العملاء على الخط الساخن رقم 19959.

وتساعد هذه الخطوات في تمكين المواطنين من استكمال طلبات التظلم بصورة صحيحة، بما يسمح للجهات المختصة بمراجعة البيانات والبت في الطلبات المقدمة.

الأوراق المطلوبة لتقديم تظلمات بطاقات التموين

حددت وزارة التموين مجموعة من المستندات التي يجب إرفاقها عند تقديم التظلم لإعادة تشغيل البطاقة التموينية، وتشمل المستندات الآتية:

  • طباعة استمارة تحديث البيانات بعد استكمال التحديث الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية.
  • صورة من بطاقة التموين.
  • بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوج وصورة منها.
  • إيصال مرافق حديث «كهرباء - مياه - غاز».
  • المستندات الدالة على سبب الإيقاف، ففي حالة التوقف بسبب الدخل المرتفع، يقدم المواطن مفردات مرتب حديثة أو برنتًا تأمينيًا.
  • في حالة التوقف بسبب امتلاك سيارة حديثة، يقدم المواطن شهادة بيانات من المرور تفيد بعدم امتلاك سيارة.
  • في حالة التوقف بسبب الحيازة الزراعية، يقدم المواطن شهادة من الجمعية الزراعية توضح الحيازة الفعلية.

ويعد استكمال هذه المستندات من الخطوات الأساسية لضمان فحص التظلمات بصورة دقيقة، والتأكد من مدى استحقاق المواطن لإعادة صرف الدعم التمويني.

بطاقات التموين

أسباب إيقاف بطاقات التموين 2026

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية 14 حالة تؤدي إلى إيقاف بطاقات التموين، وجاءت الأسباب على النحو الآتي:

  • تقاضي رب الأسرة راتبًا أعلى من 9600 جنيه شهريًا.
  • امتلاك سيارة حديثة موديل ما بعد 2017.
  • مصاريف مدارس تصل إلى 20 ألف جنيه فأكثر.
  • استهلاك فواتير كهرباء مرتفعة أكثر من 650 ك/ وات، بقيمة تتخطى 800 جنيه شهريًا أو أكثر.
  • امتلاك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.
  • دفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.
  • امتلاك شركة رأس مالها 10 ملايين جنيه أو أكثر.
  • سداد قيمة مضافة مرتفعة بالنسبة لأصحاب الأعمال.
  • أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة.
  • وفاة أحد أفراد الأسرة وعدم تقديم طلب لحذفه من بطاقة التموين.
  • سفر أحد أفراد الأسرة مع استمرار إدراج اسمه على بطاقة التموين.
  • عدم صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية.
  • التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.
  • ترك البطاقة التموينية لدى البقال أو المخبز وتكرار ضبطها من الحملات التموينية.

وتوضح هذه الحالات المعايير التي تعتمد عليها وزارة التموين في مراجعة استحقاق الدعم التمويني، بما يضمن توجيهه إلى الفئات المستحقة وفق الضوابط المعمول بها.

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كيفية استعادة الدعم التمويني بعد إزالة أسباب الإيقاف

يمكن للمواطن الذي تعرضت بطاقته التموينية للإيقاف أن يعيد تشغيلها بعد إزالة أسباب المخالفة، وتقديم المستندات المطلوبة، واستكمال إجراءات التظلم وفق الخطوات التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع انتظار فحص الطلب والبت فيه من جانب الجهات المختصة، بما يضمن إعادة صرف الدعم في حال ثبوت استحقاق المواطن واستيفائه جميع الشروط المطلوبة.

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