إصابة 7 أشخاص في حريق عقار معهد الاتصالات بسوهاج.. النيران امتدت للطوابق السفلية والحماية المدنية تواصل السيطرة

أصيب 7 أشخاص في الحريق الهائل الذي اندلع داخل عقار سكني بشارع أسيوط- سوهاج، بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، بعدما اشتعلت النيران داخل إحدى الشقق بالطوابق العليا وامتدت إلى أجزاء أخرى من العقار، وسط حالة من الذعر بين الأهالي وتصاعد كثيف للأدخنة التي غطت سماء المنطقة.

وكانت قوات الحماية المدنية قد دفعت بـ8 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، فور تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بنشوب النيران داخل شقة سكنية بالطابق السادس العلوي بأحد العقارات، حيث انتقلت الفرق المختصة على الفور لمحاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء المبنى.

ماذا حدث؟

وتبين من المعاينات الأولية أن الحريق بدأ داخل الشقة بالطابق السادس، قبل أن يمتد إلى 3 طوابق أخرى بالعقار، ما أدى إلى تصاعد الأدخنة بكثافة، ودفع الأجهزة المعنية إلى رفع درجة الاستنفار للتعامل مع الموقف.

وأسفر الحريق عن إصابة 7 أشخاص باختناقات وإصابات متفرقة، حيث تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، فيما تواصل الأجهزة المختصة متابعة حالتهم الصحية.

وشهد موقع الحادث حالة من الاستنفار، حيث انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني حول العقار لتأمين المواطنين وتسهيل حركة سيارات الإطفاء، بالتزامن مع استمرار أعمال السيطرة على النيران.

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بمعهد الاتصالات لعلوم الحاسب الآلي واللاسلكي بسوهاج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الحريق نشب في الدوائر السكنية العليا للعقار، مشيرًا إلى أن النيران لم تمتد إلى الطوابق التابعة للمعهد، ولم تلحق بها أي أضرار.

وأضاف المصدر أنه لم يتم حتى الآن تحديد السبب الرئيسي وراء اندلاع الحريق، موضحًا أن الجهات المختصة تتخذ إجراءاتها اللازمة لإجراء المعاينات الفنية والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال التبريد عقب السيطرة على الحريق، للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران، فيما تحرر المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.