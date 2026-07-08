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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد إصابة 7 أشخاص.. الحماية المدنية تخمد حريق عقار معهد الاتصالات بسوهاج وتبدأ عمليات التبريد

إخماد الحريق
إخماد الحريق
سوهاج _ أنغام الجنايني

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج من السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع داخل عقار سكني بشارع أسيوط بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، بعدما دفعت بـ8 سيارات إطفاء لموقع البلاغ، فيما بدأت القوات أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران.

وكانت ألسنة اللهب قد اندلعت داخل شقة بالطابق السادس العلوي بالعقار، قبل أن تمتد إلى 3 طوابق أخرى، ما تسبب في تصاعد كثيف للأدخنة التي غطت سماء المنطقة، وسط حالة من الذعر بين الأهالي، قبل أن تنجح فرق الإطفاء في محاصرة مصدر النيران والسيطرة عليها.

ماذا حدث؟

وأسفر الحريق عن إصابة 7 أشخاص باختناقات وإصابات متفرقة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تواصل الأجهزة المختصة متابعة حالتهم الصحية.

وعقب السيطرة على الحريق، واصلت قوات الحماية المدنية عمليات التبريد داخل الشقة والأماكن المتضررة بالعقار، للتأكد من القضاء على أي بؤر نارية محتملة ومنع اندلاع النيران مرة أخرى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني حول العقار لتأمين المواطنين، كما جرى تسهيل حركة سيارات الإطفاء أثناء عمليات المكافحة، مع إجراء المعاينات اللازمة لحصر التلفيات الناتجة عن الحريق.

وكان مصدر مسؤول بمعهد الاتصالات لعلوم الحاسب الآلي واللاسلكي بسوهاج قد أكد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الحريق اندلع في الدوائر السكنية العليا للعقار، وأن النيران لم تمتد إلى الطوابق التابعة للمعهد.

وأضاف المصدر أن الجهات المختصة بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، من خلال المعاينة الفنية والتحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها، فيما تواصل الأجهزة المعنية متابعة الموقف عقب انتهاء أعمال الإخماد والتبريد.

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