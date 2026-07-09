البشتاوي: أخطاء تحكيمية مؤثرة حرمت مصر من الفوز أمام الأرجنتين.. وركلة جزاء صلاح كانت مستحقة

أكد عمر البشتاوي، الخبير التحكيمي الأردني، أن مباراة مصر والأرجنتين في بطولة كأس العالم شهدت أخطاء تحكيمية دقيقة ومؤثرة كان لها تأثير مباشر على نتيجة اللقاء.

وقال البشتاوي، خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور، إن تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لم تتدخل في لقطة محمد صلاح، رغم أن الواقعة حدثت داخل منطقة الجزاء، معتبرًا أن ذلك يثير علامات استفهام حول آلية التعامل مع اللعبة.

وأضاف أن مخرج المباراة لم يعرض اللقطة من الزاوية الصحيحة، مشيرًا إلى وجود زوايا أخرى تثبت أحقية محمد صلاح في الحصول على ركلة جزاء.

وأوضح الخبير التحكيمي أن اللعبة نفسها، إذا كانت قد حدثت خارج منطقة الجزاء، لاحتسبها الحكم مخالفة وألغى على إثرها هدف الأرجنتين، وهو ما يعكس وجود ازدواجية في المعايير، خاصة بعد إلغاء هدف لصالح المنتخب المصري خلال المباراة.

واختتم البشتاوي تصريحاته بالتأكيد على أن قرارات الحكم وتقنية الفيديو أثرت بشكل مباشر على نتيجة مواجهة مصر والأرجنتين في كأس العالم.