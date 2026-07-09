منة الأولى على دبلوم الزراعي 5 سنوات: كنت أذاكر 20 ساعة يوميًا.. وحلمي الالتحاق بكلية الزراعة

أعربت الطالبة منة عبد العزيز عبد السميع مصطفى، الأولى على دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية (نظام الخمس سنوات)، تخصص التصنيع الغذائي، عن سعادتها البالغة بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، بعدما حققت نسبة 89.63% بإجمالي 484 درجة من 540، وهي طالبة بالمدرسة الفنية المتقدمة للتصنيع الغذائي بمسطرد بمحافظة القليوبية.



وقالت منة ، إنها كانت تتوقع تحقيق التفوق بعد أشهر من الاجتهاد، مؤكدة: "الحمد لله على النجاح.. كنت واثقة أن تعبي لن يضيع، وكنت أذاكر نحو 20 ساعة يوميًا، ولا أنام سوى ساعتين، وأحيانًا أربع ساعات."

وأضافت أن الفضل في هذا الإنجاز يعود أولًا إلى الله سبحانه وتعالى، ثم إلى والديها اللذين وفرا لها كل سبل الدعم والتشجيع طوال سنوات الدراسة، وكانا الدافع الأكبر لاستمرارها حتى حققت حلمها.

وأشارت إلى أن شقيقتها الكبرى كانت مصدر إلهام لها، بعدما حصلت عام 2017 على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في المدرسة نفسها، وهو ما دفعها إلى السعي لتحقيق المركز الأول والسير على خطاها.

وأكدت منة أنها اختارت دراسة التصنيع الغذائي عن قناعة وحب، وتتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى الالتحاق بكلية الزراعة، لاستكمال دراستها والتخصص في المجال الذي تعشقه، والمساهمة في تطوير قطاع الصناعات الغذائية.