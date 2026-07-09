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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قبل اجتماع سعر الفائدة.. تفاصيل الدولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات مساء اليوم الخميس 9-7-2026؛ وذلك قبل حسم البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في البنوك خلال الساعات القلائل المقبلة.

ارتفاع الدولار

وصعد سعر الدولار مقدار 76 قرشًا وذلك على أساس أسبوعي داخل البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

آخر تحديث لسعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في آخر تحديث له 49.64 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم

الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.64 جنيها للشراء و 49.74 جنيها للبيع.

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار 49.48 جنيها للشراء و 49.58 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وصل ثاني أقل سعر دولار 49.55 جنيها للشراء و 49.65 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 49.57 جنيها للشراء و 49.67 جنيها للشراء و في بنك الأهلي الكويتي.

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 49.6 جنيها للشراء و 49.7 ألف جنيه للبيع في بنوك " البركة، بيت التمويل الكويتي، الإسكندرية، كريدي أجريكول، فيصل الإسلامي".

وصل سعر الدولار 49.65 جنيها للشراء و 49.75 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، الكويت الوطني، العربي الإفريقي الدولي،العقاري المصري العربي، ميد بنك، قناة السويس، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، المصري الخليجي، نكست، الأهلي المصري، مصر،HSBC، المصرف العربي الدولي".

سعر الدولار اليوم

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 49.7 جنيها للشراء و 49.8 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 49.69 جنيها للشراء و 49.79 جنيها للبيع في بنكي التجاري الدولي CIB، سايب".

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