قبل اجتماع سعر الفائدة.. تفاصيل الدولار في البنوك الآن

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات مساء اليوم الخميس 9-7-2026؛ وذلك قبل حسم البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في البنوك خلال الساعات القلائل المقبلة.

ارتفاع الدولار

وصعد سعر الدولار مقدار 76 قرشًا وذلك على أساس أسبوعي داخل البنوك.

آخر تحديث لسعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في آخر تحديث له 49.64 جنيهًا.

الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.64 جنيها للشراء و 49.74 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 49.48 جنيها للشراء و 49.58 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وصل ثاني أقل سعر دولار 49.55 جنيها للشراء و 49.65 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 49.57 جنيها للشراء و 49.67 جنيها للشراء و في بنك الأهلي الكويتي.

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 49.6 جنيها للشراء و 49.7 ألف جنيه للبيع في بنوك " البركة، بيت التمويل الكويتي، الإسكندرية، كريدي أجريكول، فيصل الإسلامي".

وصل سعر الدولار 49.65 جنيها للشراء و 49.75 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، الكويت الوطني، العربي الإفريقي الدولي،العقاري المصري العربي، ميد بنك، قناة السويس، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، المصري الخليجي، نكست، الأهلي المصري، مصر،HSBC، المصرف العربي الدولي".

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 49.7 جنيها للشراء و 49.8 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 49.69 جنيها للشراء و 49.79 جنيها للبيع في بنكي التجاري الدولي CIB، سايب".