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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المؤتمر الثالث لمستشفى جراحات اليوم الواحد برأس البر

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026


شارك  الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، بفاعليات المؤتمر الثالث لمستشفى جراحات اليوم الواحد برأس البر، " جراحات الحوض المتقدمة وصحة المرأة PELVICON " تحت رعاية وزير الصحة والسكان ومحافظ دمياط و ذلك بحضور الدكتور أمينة فريد مساعد رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة للتدريب و الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة والدكتور أحمد البلتاجى نقيب أطباء دمياط و الدكتور محمد أبو الدهب مدير مستشفى جراحات اليوم الواحد و أساتذة الجامعات والاستشاريين بمختلف التخصصات الطبية.

وأعرب " الدكتور حسام الدين فوزى " عن سعادته بتواجده بهذا المؤتمر العلمي المتميز، الذي يجسد أهمية التكامل بين مختلف التخصصات الطبية، ويؤكد أن تطوير المنظومة الصحية لا يتحقق إلا بالعلم، وتبادل الخبرات، ومواكبة كل ما هو جديد في المجالات الطبية .

وتوجه " المحافظ " بالشكر للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر، وفي مقدمتهم إدارة مستشفى جراحات اليوم الواحد برأس البر، على هذا الجهد المخلص الذي يعكس حرصهم على دعم التعليم الطبي المستمر، وخلق منصة علمية تجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.


وأكد إن اختيار موضوع جراحات الحوض المتقدمة وصحة المرأة يعكس اهتمامًا بقضية صحية بالغة الأهمية، ويؤكد أهمية التكامل بين تخصصات النساء والتوليد، والجراحة العامة، والمسالك البولية، وغيرها من التخصصات، للوصول إلى أفضل النتائج العلاجية وفقًا لأحدث المعايير الطبية.

ولفت " محافظ دمياط " إلى أن محافظة دمياط، نؤمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، وأن دعم القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات الدولة، في ظل ما تشهده المنظومة الصحية من تطوير غير مسبوق بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية من خلال التوسع في إنشاء وتطوير المنشآت الصحية، وتحديث الأجهزة الطبية، واطلاق المبادرات الصحية ورفع كفاءة الكوادر البشرية .

وأكد حرص المحافظة على تقديم كل أوجه الدعم للمؤسسات الطبية، وتشجيع المبادرات العلمية والبحثية التي تسهم في نقل الخبرات، وتأهيل الكوادر، وتحسين جودة الخدمات الصحية، بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطن، التي تظل دائمًا على رأس أولوياتنا.

واعرب " الدكتور حسام الدين فوزى " عن خالص أمنياته للمؤتمر كل النجاح والتوفيق، وأن تخرج جلساته بتوصيات علمية وعملية تسهم في تطوير الممارسات الطبية، وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات الصحية، بما يخدم أبناء محافظة دمياط ومصرنا الغالية.

هذا وخلال المؤتمر تم تكريم محافظ دمياط تقديرًا لدعمه الكبير للمنظومة الطبية ، كما تم تكريم مساعد رئيس الأمانة للتدريب ونقيب الأطباء و مدير مديرية الصحة و مدير مستشفى جراحات اليوم الواحد.

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