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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: تثبيت أسعار الفائدة يعكس استقرار السياسة النقدية

البنك المركزي
البنك المركزي
حسن رضوان
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أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يعكس متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية، ويؤكد حرص السياسة النقدية على تحقيق التوازن بين مواجهة التضخم والحفاظ على حركة الاستثمار.

وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يساهم في تعزيز حالة الاستقرار بالأسواق، ويمنح القطاع الخاص والمستثمرين رؤية أكثر وضوحًا بشأن تكلفة التمويل، بما يدعم خطط التوسع والإنتاج.

تحسن مؤشرات الاقتصاد يدعم خفض الأسعار

وأضافت عضو مجلس النواب أن استمرار تراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات سوق الصرف سيكون لهما دور مهم في الفترة المقبلة في خفض تكلفة السلع والخدمات، مشيرة إلى أن استقرار سعر الدولار يعد أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في حركة الأسعار.

وشددت العسيلي على أهمية مواصلة دعم الإنتاج المحلي وزيادة المعروض من السلع، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا لتحقيق استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار التنسيق بين السياسات النقدية والاقتصادية لتحقيق نمو مستدام.
 

تثبيت أسعار الفائدة خفض الأسعار البنك المركزي النائبة نجلاء العسيلي مجلس النواب

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