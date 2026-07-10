محافظ أسوان: منع انتظار السيارات بالشارع الجديد وإزالة الحواجز أمام المحال لتحقيق السيولة المرورية

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهات بمنع انتظار السيارات بشارع صلاح الدين (الشارع الجديد) فى الاتجاهين، مع حظر وضع أي "إستاندات" أو حواجز أمام المحال التجارية، باعتباره أحد أهم المحاور العرضية التي تربط كورنيش النيل بوسط وشرق وغرب مدينة أسوان، وخاصة فى ظل توافر أماكن للانتظار في منطقة الطابية.

ويأتي ذلك، في إطار خطة محافظة أسوان لتطوير منطقة الطابية بوسط المدينة مع إعادة الانضباط إلى الشوارع الداخلية وتحقيق السيولة المرورية بها، وبالتعاون مع إدارة المرور.

وأكد المحافظ أن هذه الإجراءات تأتي استجابةً لمطالب المواطنين، بهدف استكمال منظومة التطوير والتجميل بالشوارع والمناطق الداخلية، بالإضافة إلى تيسير حركة المشاة، والقضاء على التكدسات المرورية، والحفاظ على انسيابية الحركة داخل هذا الشارع التجاري والخدمي الحيوي.

وتقرر منع انتظار السيارات في الاتجاهين بالمسافة الممتدة من تقاطع كورنيش النيل وحتى الشارع المقابل لعمارات القطبية ومكتب بريد القسارية، على أن تبدأ إدارة المرور تنفيذ القرار رسميًا اعتبارًا من مطلع الأسبوع المقبل.

بدء التنفيذ الميداني فورًا

وفي إطار الاستعداد لتطبيق القرار، تبدأ إدارة مرور أسوان اعتبارًا من مساء اليوم في تركيب لافتات "ممنوع الانتظار" على امتداد الشارع، فيما تنطلق صباح الغد حملات ميدانية لتوعية أصحاب السيارات وأصحاب المحال التجارية بمضمون القرار وآليات تنفيذه.

وأكدت المحافظة أنه عقب انتهاء فترة التنبيه؛ سيتم تطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم، والتي تشمل كلبشة السيارات والمركبات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق أصحابها، إلى جانب توقيع غرامات مالية على أصحاب المحال المخالفة التي تضع حواجز أو إشغالات أمام واجهاتها.

وشدد محافظ أسوان على استمرار الحملات الميدانية لمتابعة الالتزام بالقرار، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية، وتوفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع الرئيسية بمدينة أسوان.