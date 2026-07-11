بعد 32 عاماً.. هبة حيدري تجمع أبطال كساندرا في حلقة شيقة على المشهد

استضافت الإعلامية هبة حيدري النجمين الفنزويليين كورايم توريس وأوزفالدو ريوس، بطلي المسلسل الشهير “كساندرا”، للمرة الأولى معاً في العالم العربي، ضمن برنامج “منا وفينا” عبر قناة المشهد.

وجاء اللقاء في دبي على هامش تكريمهما خلال حفل “أفضل قادة الإنسانية”، حيث استعاد النجمان ذكريات العمل الذي حقق نجاحاً عالمياً غير مسبوق، وكشفا عن كواليس إنسانية وفنية ظلت بعيدة عن الأضواء لأكثر من ثلاثة عقود.

حلقة بطلي مسلسل كساندرا

أعرب النجمان عن اعتزازهما بالتكريم الذي قدّمه الدكتور باسم الحلبي، مؤكدين أن القيمة الحقيقية للفن تكمن في تأثيره الإنساني وقدرته على خدمة المجتمعات، وقاما باهداء جائزتهما إلى الشعب الفنزويلي، تضامناً مع الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد.

أكد النجمان أن النجاح الذي حققه مسلسل “كساندرا” تجاوز كل التوقعات، بعدما عُرض في عشرات الدول وتحول إلى ظاهرة تلفزيونية عالمية لا تزال حاضرة حتى اليوم.

واستعاد أوزفالدو ريوس واحدة من أشهر القصص المرتبطة بالعمل، حين ساهم المسلسل في التسعينيات في تهدئة مؤقتة خلال حرب البوسنة والهرسك، بعدما طالب المواطنون باستمرار بث حلقاته، في واقعة وثقتها وسائل إعلام عالمية وأصبحت جزءاً من تاريخ الدراما التلفزيونية.

من جهتها، أكدت كورايم توريس أن “كساندرا” ما زال يحصد جمهوراً جديداً عبر منصات المشاهدة الرقمية مثل “يوتيوب”، بفضل الأمهات والجدات اللواتي نقلن حب المسلسل إلى الأجيال الجديدة.

وكشف النجمان عن تفاصيل طريفة من كواليس التصوير، الذي أُنجز داخل سيرك مكسيكي حقيقي كان يتنقل بين المدن الفنزويلية، ومن أكثر المواقف تأثيراً، أعلنا أنهما أصبحا عرّابين لطفلة وُلدت داخل السيرك أثناء التصوير، وأطلق عليها والداها اسم “كساندرا” تيمناً بالمسلسل، وهي اليوم امرأة وأم.

وأجاب النجمان عن سؤال هبة حيدري حول سر احتفاظهما بالحيوية والرشاقة، إذ أوضحت كورايم توريس (52 عاماً) أنها تعتمد على شرب كميات كافية من الماء، والعناية بالبشرة، وممارسة الرياضة، إلى جانب الامتنان والتوازن النفسي.

أما أوزفالدو ريوس (65 عاماً)، فكشف أنه يلتزم منذ سنوات طويلة بنمط حياة صارم، يبدأ يومه في الخامسة صباحاً بممارسة اليوغا والتأمل، ويواصل نشاطه الرياضي بشكل يومي، مؤكداً أنه توقف نهائياً عن تناول السكر، واصفاً إياه بأنه “أسوأ إدمان غذائي”.

وفي ختام اللقاء، زفّ النجمان خبراً أسعد جمهورهما، بعدما كشفا أنهما يدرسان بجدية العودة إلى الشاشة في عمل فني جديد يجمعهما، ووعد كورايم توريس وأوزفالدو ريوس جمهور قناة “المشهد” بتقديم عمل يليق بالمحبة التي حظيا بها على مدار أكثر من 32 عاماً، مؤكدين أن العلاقة التي صنعها “كساندرا” مع الجمهور لا تزال مستمرة حتى اليوم.