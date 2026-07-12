تفاصيل آخر تحديث لأقل سعر الآن

استقر سعر أقل دولار أمام الجنيه في أول تعاملات له اليوم الأحد 12-7-2026 على مستوي البنوك العاملة في مصر .

آخر تحديث لأقل سعر دولار

ووصل آخر تحديث لـ أقل سعر دولار 49.55 جنيها للشراء و 49.65 جنيها للبيع في بنكي " فيصل الإسلامي، الإمارات دبي الوطني".

مواعيد العمل في البنوك

وتبدأ البنوك المصرية عملها صباح اليوم الأحد بعد يومين من الإجازة الرسمية التي سبق وأن أعلن عنها البنك المركزي المصري.

تفاصيل سعر الدولار

وسجل سعر الدولار استقرارا داخل البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي يوم الخميس الماضي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 49.64 جنيها للشراء و 49.74 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 49.55 جنيها للشراء و 49.65 جنيها للبيع في بنكي " فيصل الإسلامي، الإمارات دبي الوطني".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 49.6 جنيهًا للشراء و 49.7 جنيهًا للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، الإسكندرية،التجاري الدولي CIB، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري، البركة ".

الدولار في أغلب البنوك

سجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 49.65 جنيها للشراء و 49.75 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC، قناة السويس، التنمية الصناعية، التعمير والإسكان، المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري،نكست، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 49.7 جنيها للشراء و 49.8 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار 49.68 جنيها للشراء و 49.78 جنيها للبيع في بنك سايب.

تثبيت سعر الفائدة

أرجع البنك المركزي المصري، قراره الصادر بتثبيت سعر الفائدة بدون تغيير للمرة الثالثة على التوالى بدون تغيير؛ إلي أن الاقتصاد العالمي يواجه معدلات نمو تسير بوتيرة مباطئة مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية.

أوضح تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن تلك التوترات عززت حالات عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وضعف الطلب العالمي.

أشار التقرير أنه بالرغم تراجع معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات،فإن الضغوط التضخمية القائمة لا تزال قائمة، وإن تفاوتت حدتها، مما دفع البنوك المركزية إلى مواصلة اتباع سياسات نقدية حذرة اتساقا مع الأوضاع الاقتصادية لكل دولة.

وفيما يخص أسواق السلع الأساسية، شهدت أسعار الطاقة زيادة في الأونة الأخيرة وسط تصاعد حالة عدم اليقين، بعد أن كانت قد تراجعت جزئيا من ارتفاعاتها الأخيرة عقب اندلاع الصراع.

كما شهدت أسعار السلع الزراعية أنماطا متباينة، مما يعكس تفاوت ظروف العرض والطلب عبر مختلف الأسواق.

وأوضح التقرير أن الآفاق العالمية تظل عرضة لتصاعد حدة المخاطر، لا سيما تفاقم الصراع الإقليمي، وتشديد الأوضاع المالية، واضطرابات سلاسل الإمداد.

وكانت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري قد اعلنت قبل قليل الإبقاء علي سعر الفائدة دون تغيير، ليصل سعر العائد عند 20% والإقتراض لليلة واحدة عند 19% و العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.

كما تم الإبقاء علي سعري الإئتمان والخصم بدون تغيير عند 19.5%.