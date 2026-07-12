محلية نجع حمادى بقنا تنفي تخصيص أرض لإقامة جبانة جديدة بالمنطقة الصناعية

نفت الوحدة المحلية لقرية "هو" التابعة لمركز ومدينة نجع حمادي بقنا، ما نشر مؤخراً على صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرارات بتخصيص أرض لإقامة جبانة جديدة للمواطنين، في نطاق المنطقة الصناعية بقرية "هو".

وأفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأنه لا توجد أي قرارات رسمية تفيد بتخصيص أرض للجبانة في هذه المنطقة، مؤكدة أن إجراءات تخصيص الجبانات تخضع لشروط قانونية صارمة ولا يتم إقرارها إلا بموافقة من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأنه تم رصد محاولات تعدٍ من قبل بعض المواطنين الذين قاموا ببناء أسوار بمساحة تبعد حوالي 20 كيلومتراً بين الجبانة القديمة والموقع المقترح، وأن هذه الأرض تقع بالقرب من خطوط الضغط العالي الكهربائية وحرمها، مما يمنع قانوناً وفنياً استخدامها لقرارات التخصيص.

وكشفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، عن محاولة التعدي من قبل البعض على تلك المساحة دون الحصول على تراخيص أو موافقات من الجهات المختصة، حيث تم اتخاذ إجراءات فورية حيال المخالفين، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإزالة كافة التعديات والأسوار بالكامل.

جدير بالذكر، أن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وجه خلال المجلس التنفيذي للمحافظة، بتحديث منظومة إدارة الجبانات من خلال تحديد مواقع جديدة لإنشاء جبانات مخططة وفق الاحتياجات الفعلية بكل مركز ومدينة، ووضع آليات واضحة للانتفاع والتحصيل والتوزيع بما يحقق العدالة ويمنع الممارسات غير القانونية.