السويسرية تهاجم التحكيم بعد وداع المونديال: طرد إمبولو غيّر المباراة أمام الأرجنتين

خيّم الحزن على وسائل الإعلام السويسرية عقب خروج منتخب "الناتي" من الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2026، بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-1 بعد الوقت الإضافي، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا.

ولم تتعامل الصحف السويسرية مع الخروج بروح الاستسلام، بل مزجت بين الإشادة بالأداء الذي قدمه المنتخب والغضب من قرار طرد المهاجم بريل إمبولو، الذي اعتبرته نقطة التحول الحاسمة في اللقاء.

جدل واسع حول طرد إمبولو

واستحوذت واقعة طرد إمبولو على عناوين الصحف، بعدما تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 72 لإلغاء بطاقة صفراء كانت قد أُشهرت بالخطأ في وجه الأرجنتيني لياندرو باريديس، قبل أن يمنح الحكم البطاقة الصفراء الثانية لإمبولو بداعي ادعاء السقوط، في أول تطبيق لهذه القاعدة خلال البطولة.

ونقلت صحيفة "بليك" السويسرية ردود فعل من وسائل إعلام أوروبية، حيث وصفت صحيفة "بيلد" الألمانية الواقعة بأنها "أغبى طرد في كأس العالم"، بينما اعتبرت صحف فرنسية وإسبانية أن العقوبة كانت قاسية وأسهمت في كسر معنويات المنتخب السويسري.

وفي الوقت نفسه، أشارت "بليك" إلى أن عدداً من خبراء التحكيم في سويسرا وألمانيا أكدوا صحة القرار من الناحية القانونية، موضحين أن القاعدة تستهدف معاقبة اللاعب الذي يحاول خداع الحكم، حتى وإن كان ذلك بعد مراجعة تقنية الفيديو.

إشادة بالأداء وانتقاد للأرجنتين

من جانبها، ركزت صحيفة "نويه تسورخر تسايتونج" (NZZ) على الجانب الإنساني للمباراة، معتبرة أن طرد إمبولو كان "خدمة سيئة" لفريقه في وقت كان المنتخب السويسري يقدم مباراة كبيرة أمام حامل اللقب.

وأشادت الصحيفة بصمود اللاعبين رغم النقص العددي لأكثر من 45 دقيقة، لكنها انتقدت أيضًا أسلوب إضاعة الوقت الذي لجأ إليه المنتخب الأرجنتيني في الدقائق الأخيرة، مؤكدة أن هذا الفريق "لن يكون بطل العالم في قلوب الجماهير المحايدة".

SRF: حلم الناتي تحطم

أما هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية "SRF"، فعنونت تغطيتها: "غطسة إمبولو كانت أكثر من اللازم.. حلم الناتي ينكسر أمام الأرجنتين".

وسلطت الضوء على الأداء المميز لحارس المرمى جريجور كوبيل، الذي تصدى لعدة فرص خطيرة أمام ليونيل ميسي، قبل أن يحسم خوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز تأهل الأرجنتين خلال الوقت الإضافي.

وأوضحت القناة أن بعثة المنتخب السويسري ستعود إلى البلاد يوم الاثنين، على أن يُقام استقبال جماهيري للفريق في مدينة زيوريخ يوم الثلاثاء، تقديرًا لأفضل مشاركة للمنتخب في كأس العالم منذ 72 عامًا.

تشاكا: القرار قتل المباراة

ونقلت صحيفة "بليك" تصريحات قائد المنتخب السويسري جرانيت تشاكا، الذي أبدى غضبه من قرارات التحكيم، قائلاً إن قرار طرد إمبولو "قتل المباراة".

وأضاف تشاكا أن منتخب سويسرا كان الطرف الأفضل خلال الشوط الثاني، وكان يستحق تقديرًا أكبر مما حدث، مشيرًا إلى أن غرفة ملابس الفريق سادها الصمت والحزن عقب صافرة النهاية، في ظل خيبة الأمل الكبيرة بعد ضياع حلم مواصلة المشوار في كأس العالم 2026.