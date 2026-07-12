انتخاب عبد الحميد العواك رئيساً لمجلس الشعب السوري

أفادت وسائل إعلام سورية بأنه تم انتخاب النائب عبد الحميد عكيل العواك رئيساً لمجلس الشعب السوري بعد حصوله على 99 صوتاً.

وانعقد مجلس الشعب السوري الجديد للمرة الأولى اليوم الأحد بعد 19 شهرا من ​إطاحة المعارضة بقيادة الرئيس أحمد الشرع ببشار الأسد، في خطوة تمثّل علامة فارقة في مسيرة الانتقال ‌السياسي بالبلاد على الرغم من الصلاحيات المحدودة التي يتمتع بها المجلس حاليا.

ودعا الشرع، في كلمة ألقاها أمام المجلس في دمشق، النواب على أن يجعلوا "من هذا المجلس نموذجا في المسؤولية والكفاءة"، ووصفه بأنه "منبر للحكمة وسند للدولة وصوت للشعب".

وقال "سوريا اليوم تكتب تاريخا جديدا يعبر عن حضارتها ​وقيمها وتراثها، لنصنع معا فصلا جديدا من فصول بناء سوريا الحديثة، إننا جميعا اليوم أمام مسؤولية عظيمة.. وأن ​نجعل من خدمة الشعب هدفا لكل سياسة، وبناء الدولة معيارا لكل قرار".